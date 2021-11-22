【特殊教育】兄患讀寫障礙求學遇聽障同學　愛心女生讀特殊幼兒教育助SEN學童

▲ 林頌恩經歷哥哥患有讀寫障礙，亦遇過不少有特殊學習需要的同學及朋友，令她有志投身特殊幼兒教育。

教育是以生命影響生命的事業，幼兒教育工作者更是孩子除了父母外，最初接觸到的老師，對他們有深遠的影響。20歲的林頌恩（Gloria）經歷哥哥患有讀寫障礙，亦遇過不少有特殊學習需要的同學及朋友，令Gloria有志投身特殊幼兒教育，同時希望透過藝術讓SEN學童發揮潛能。

見證媽媽教讀寫障礙哥哥

Gloria憶述，小時候哥哥患有讀寫障礙，簡單如「媽」、「P」、「Q」等中英文字都會調轉寫。她猶記得媽媽耐心教導哥哥，方法亦很特別，例如多用顏色筆標示、透過故事解說等幫助他記憶，而學習期間也會給哥哥較多休息時間。

媽媽總是鼓勵兩兄妹互相幫助，Gloria指「細個默書時，會多陪哥哥讀默」。她從小習慣將自己所識，而哥哥未掌握的跟他分享，長大後哥哥的讀寫障礙情況已好轉。

幫助特殊學習需要同學

在小學和中學階段，Gloria遇上有特殊學習需要（SEN）的同學，其中一位同學患有聽障而需配戴助聽器，當時Gloria已學懂靠近同學的助聽器那邊說話，也會向她重複老師的話語，幫助他跟上課堂。體貼的她知道同學晚上會脫下助聽器，她會傳短訊代替語音訊息溝通，好讓對方可以放鬆。中學有情緒問題的同學，她學習跟對方相處，亦欣賞對方的優點︰

只要不觸碰他的情緒引發點就可以了，他上台彈琴散發著光芒，甚至比普通人更犀利更專注。

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有同學跟不上學習進度，老師都會邀請Gloria幫助他們，後來她已習慣主動幫忙，也樂意協助身邊有需要的同學。Gloria從小接觸到特殊教育，成長經歷為她埋下種子，她在中學時發覺自己對幼兒教育的興趣，也得到家人的鼓勵。

媽媽好支持我的方向，只要是正確的她都會支持我。

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修讀特殊幼兒教育課程

2019年，Gloria在中學文憑試（DSE）後報讀香港專業教育學院（IVE）特殊幼兒照顧及融合教育高級文憑課程，期間獲安排到一間肢體及智力障礙幼園實習。她在當中學習教授和照顧有智力和肢體障礙的學童，提升他們的肌肉力量，跟他們說話應盡量簡潔和多重複等，令他們更易吸收知識。

因應疫情，Gloria亦參與網上教學工作，構思以動作和互動方式教學，考慮到不少學童日常由外傭照顧，她設計教材時也會附加英文。Gloria在課餘參與特殊幼兒教育的義工活動，包括到社區中心、教會和學校等，為SEN學童籌組手工藝興趣班，她會多鼓勵及讚賞小朋友，讓他們感受到手工藝的樂趣。她分享︰

有肢體障礙的小朋友可能連揸筆、拿漿糊都無力，他們會有挫敗感，我們在選材上要注意。

▲ Gloria現正修讀幼兒教育相關的學士學位銜接課程。（受訪者提供相片）

盼將藝術融入幼兒教育

Gloria一直為將來投身特殊幼兒教育界而裝備自己，準備考手語和急救基礎證書。她以優異成績於今年畢業，升讀VTC機構成員才晉高等教育學院（SHAPE）與海外大學合辦幼兒教育相關的學士學位銜接課程。她早前獲職業訓練局（VTC）頒發「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」奬學金，打算將一萬元獎學金用於進修藝術課程。

自小喜歡繪畫的Gloria涉獵油畫、塑膠彩和裝置藝術，她想到可以把藝術與幼兒教育連繫起來，現正朝著夢想出發。

我希望將自己擅長的藝術融入幼兒教育，將來開辦一間專為特殊學童而設的藝術中心，透過藝術讓他們發揮潛能。

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記者：駱秀玲