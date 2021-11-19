【許留山結業】許留山最後一間分店傳月底結業　不少市民特意光顧尋集體回憶

逾60年歷史的香港老牌甜品店「許留山」最後一間分店，傳於本月底結業。不少市民紛紛來到位於油塘的「許留山」最後一店「打卡」留念，一嘗當年的集體回憶。TOPick記者今日（19日）趁分店1300開業前到達，半小時後該店已座無虛席，有市民直言光顧「許留山」是小時候與家人共聚的美好時光。

「許留山」自今年5月宣布清盤後，多間分店陸續倒閉。今年讀中一的楊同學今日特地在「最後一店」結業前來到「許留山」找回童年回憶，購買了一杯芒果爽。楊同學稱，她家住附近，自有記憶起該分店便已存在，在她小時候約5、6歲時常與父親、以及尚在襁褓中的弟弟一同到該店吃甜品。楊同學指，她最喜歡「許留山」的西米露，指該店的甜品味道比其他甜品店出色，形容：「呢度啲味真係鮮榨，出面好似水咁。」惟她剛升讀中學，最近忙於功課，甚少有時間再到「許留山」吃甜品。店鋪臨近結業，楊同學表示會再來光顧，稱：「最唔捨得都係西米露。」

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同樣住附近的葉先生夫婦今日路過「許留山」，便一同自拍留念。葉太太是「許留山」常客，每月教會聚會，她都會購買芒果布丁及芒果糯米糍與眾弟兄姊妹分享。葉先生坦言對店外人龍感到驚訝，表示待日後較少人時會再來光顧。葉太太稱讚該分店芒果甜品相當出色，比同行「更甜、更新鮮」，而他們本身愛吃芒果，一般亦只會到該店購買芒果類甜品。惟葉太太稱，未知是否臨近結業，她愛吃的芒果糯米糍在數月前便已停售，感到相當可惜。

住大埔的彭先生亦對60年老店即將結業感到可惜。他指自己家住大埔，最愛的飲品則是楊枝甘露，以往下班時偶爾會購買一杯作「下午茶」。他形容飲品味道較其他飲料店優勝，「唔係話好甜，好食過出面」，價錢多年來亦未見有大波動。惟他表示：「市場替代品有好多好多，人的選擇亦是千變萬化，市場是有競爭，並不是非它不可。」但彭先生亦認為，「許留山」畢竟是「60年老牌子」，值得留念，故今日因事路過時，亦願意再光顧一次。

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就讀科大一年級的Gabriel和Rena結伴到「許留山」吃芒果類甜品。Rena亦對老店結業感到可惜，稱在小學時常有光顧，最愛吃的甜品則是「多芒小丸子」。而同校讀大二的Coco則認為「許留山」價錢合理，以前多分店時，常和家人一起到此吃甜品，一般2星期會光顧1次。惟後來分店越來越少，故之後亦不再常吃，她稱：「無得食都幾可惜。」

▲ 逾60年歷史的香港老牌甜品店「許留山」最後一間分店，傳於本月底結業。不少市民紛紛來到位於油塘的「許留山」最後一店「打卡」留念，一嘗當年的集體回憶。（黃建輝攝）

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記者：黃穎津