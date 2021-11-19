【九巴車禍】工會批評九巴常調配車長駕駛路線導致易行錯路　有車長一日駕駛4至5條路線

▲ 汽車交通運輸業總工會九巴分會今日（19日）下午召開記者會。（陳國峰攝）

大圍昨日（18日）深夜11時多發生嚴重致命交通意外，一輛九巴在成運路翻側，導致1死11傷。警方初步調查懷疑九巴司機「行錯路」而導致意外，涉危險駕駛引致他人死亡被捕（即看：【下一頁】）。汽車交通運輸業總工會九巴分會批評，巴士公司為減省人手及成本，車長有機會每天被安排駕駛三條或以上路線，以及駕駛不同車型，容易導致車長行錯路，即使有經驗的車長亦不能倖免；該會又不滿九巴在意外後沒有檢討，更與涉事車長割席。九巴回覆時重申六點，包括所有車長的編更及工作安排均符合甚至優於政府指引。

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涉事九巴昨晚由火炭駿景園開往大圍顯徑，沿大埔公路大圍段往九龍方向行駛，當駛近青沙公路交界，突然失控撞向往青沙公路分岔位石壆後向左翻側。汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，巴士行錯路屬小事，一貫處理方式是安全停泊巴士，再通知車務督察，或由車長自行繞路，未必有處分。但九巴要求車長輪流駕駛不同路線，甚至有車長一日要駕駛4至5條路線，會令車長難以熟悉路面情況及難以集中。

他解釋，車長要換車，每次換車都要重新適應架車的性能，又要重置車上機器，包括八達通機價錢、路線牌等，易忙中有亂，故工會堅持一日最多駕3種巴士路線，「其實每個車長都希望穩穩定定固定駕駛同一條路線，駕3條路線記站都記死」。

九巴分會理事陳淑萍表示，行錯路十常八九，她舉例指，自己前日（17日）駕駛46x由火炭往返大圍，食飯再駕駛88k，由於兩車的行駛路線差不多，更有6、7個站相同，所以很容易行錯路，「個個站都差不多」，她指，自己行錯路「會兜個圈調頭」。

她續稱，以她所了解，昨晚發生交通意外的涉事車長平時駕駛態度良好，更會主動幫手，不會粗心大意。對於九巴公司指涉事車長駕駛紀錄普通，曾於年初涉及一宗與輕型貨車相撞的輕微意外，黎兆聰回應指「大型巴士在路面行駛，其他司機又好少讓路，輕微碰撞時常有」。他批評，九巴管理層於昨晚車禍後，沒有檢討工作安排及車長休息時間不足等問題，反而即時向外公布涉事車長曾牽涉其他交通意外，形同割席。

該會向意外死傷者及其家屬，致以深切哀悼及慰問。黎兆聰表示，巴士公司則應改善制度，解決車務編排及更表混亂問題。未來期望與九巴管理層與工會會面，了解車長工作情況。

九巴回覆時重申六點，包括所有車長的編更及工作安排均符合甚至優於政府指引，而涉事車長於11月17日為休息日，意外發生前有關車長亦獲安排足夠用膳和休息時間，同時車長當天的工作安排為固定安排，並非臨時徵召，車長熟悉有關駕駛安排，有充足駕駛經驗。

而九巴同事正為涉事車長提供適切的法律支援和職員輔導，一向確保車長有足夠訓練進行駕駛任務。至於事故的成因目前有待警方深入調查，目前任何缺乏事實基礎的言論，對事情均無幫助。最後強調九巴已聯絡死者家屬，提供一切適切的援助，並對傷者及家屬致以深切慰問。

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記者：洪芷晴