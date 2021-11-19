【滋擾法官】鄭若驊稱行為卑鄙低劣　籲尊重司法獨立

▲ 鄭若驊呼籲尊重司法獨立。（經濟日報資料圖片）

律政司司長鄭若驊在網誌中指，最近一周有2宗恐嚇法官事件，是目無法紀，呼籲社會人士必須尊重司法獨立，不應該任意抨擊甚至威嚇法官的人身安全。

鄭若驊又稱，法官行使司法權力時，必須以法律及證據為依據，並在判決書中如實和全面說明判決理由，強調司法獨立對香港的法治，以及妥善執行司法工作極為重要，而尊重法庭判決和遵守法庭命令，也是法治其中一項基本要求，如因為不滿結果而肆意抨擊、利用網上惡意「起底」甚至威脅使用暴力，都是任何法治社會不會姑息的行為，也會徒勞無功。

她續指，作為法治社會，必須尊重法庭決定，對裁決不滿的當事人可按機制進行覆核或提出上訴，若有人漠視法庭裁決的理據，盲目地按自己對判決結果的喜好作出不合法的卑劣行為，只會顯出無知、懦弱和目無法紀。

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責任編輯：陳宛彤