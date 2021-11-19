【小一派位】小一自行分配學位下周一揭盅　成功率達47.6%創至少11年新高

▲ 小一自行分配學位下周一揭盅，成功率達47.6%創11年新高

明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位將於下周一（22日）揭盅，申請人數創近9年新低，只有48,080名兒童申請，有22,892人獲派學位，成功比率達47.6%，創至少11年來新高。

教育局今(19日)公布本年度有48,080人申請，創自2012年入學申請人數新低，較去年少1,669人；最終有22,892人獲派學位，成功率達47.6%，創自2011年入學年度的近11年新高，並按年增1.2個百分點。當中13,048人屬「必收類」學生，佔56.9%；餘下9,844人按計分制分配學位。

教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長於星期一上午九時至下午五時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。鑑於新冠疫情的影響，家長如未能前往所申請的小學查閱申請結果，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。



獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學申請表的家長副本及指定數目的兒童相片，以及保持社交距離及遵從相關的防疫措施，並於星期三（11月24日）或星期四（11月25日）學校辦公時間內，按有關學校的安排辦理註冊手續。



發言人說，如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。



根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的百分之五十，餘下的百分之五十學額將留待稍後統一派位階段時分派。



發言人補充說，教育局會於明年一月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月22日或23日前往指定的統一派位中心辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在1月23日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2022年6月為申請兒童另行安排小一學位。



他提醒所有家長：「曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。」

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記者：鄧凱文