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【喜歡妳是妳】演楊潮凱+吳詠珊首度執導　歐錦棠韋家雄等力撐影壇新血

娛樂 17:12 2021/11/19

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電影《喜歡妳是妳》

由新晉導演楊潮凱及吳詠珊聯合執導的電影《喜歡妳是妳》，有談善言和楊偲泳主演外，也有資深演員參演，包括歐錦棠、韋家雄、麥方喬（前名麥家琪）、童愛玲，更有兩位導演黃修平及陳健朗以演員身份參與幕前演出，支持新晉導演及香港電影。

在《喜歡妳是妳》內，歐錦棠及麥方喬飾演談善言的父母，思想開明，擔心女兒會因與女同學發展這段「愛情」而受傷害。

導演黃修平及陳健朗在電影中分別擔演片中談善言中學時暗戀的美術老師，以及大學時暗戀李詠藍的男同學，二人的角色代表著女主角在不同人生階段對異性取向的改變。

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韋家雄被劇本吸引

韋家雄飾演楊偲泳的父親，在童愛玲飾演的太太離家後，一人獨力養育三子女。很多觀眾看畢都表示對韋家雄及楊偲泳兩父女電影中的一幕感觸甚深，父親簡單的幾句看似平淡的囑咐，每句的字間卻透露著對女兒的理解及支持，只希望女兒快樂的愛。

韋家雄表示初接劇本時已被這一幕吸引：「相比起對女兒嚴格的鞭策，他明白女兒本身已承受著很大的心理壓力，所以在這個時候選擇默默的陪伴，及留下簡單但充滿著愛的囑咐。」

吳詠珊不忘創作初心

導演之一的吳詠珊用「純粹」一詞形容這部電影：「這個詞語不單只形容了這個純粹的女校故事；貼切的表達了我對這部電影創作的初心，同時也代表了前輩帶著後輩，用傳承的方法，用最有限的資源，單純地就是想把這個製作做好。」

她亦表示見到電影帶領了一班新血入行，同時讓他們作為新導演擁有了第一部自己的作品，實在無憾。

最新影片推介：曾志偉專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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