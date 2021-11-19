【孝感動天】7旬婆婆租住深水埗劏房　無悔花盡積蓄照顧98歲病母終老

▲ 7旬婆婆無悔花盡積蓄照顧98歲病母，她現時在社企手作幫補家計。

百行以孝為先。有7旬婆婆即使貧窮潦倒，家住劏房，依然盡孝道，努力去照顧約百歲的媽媽，其經歷令人感動。貧窮婆婆慶幸獲社企「銀杏館」支援，可以手作幫補生計。

本港社企「銀杏館」一直以來推動長者就業，亦定期免費派飯給有需要人士。下月是聖誕節，銀杏館延續了長者手工小組，今年招募了一班長者製作聖誕吊飾，推出產品「聖誕蠟牌吊飾」，助他們幫補生計。

「銀杏館」在facebook專頁分享當中參加手工小組有2位婆婆的經歷很相似，2人都是「孝順的婆婆」。70多歲的勤婆婆和花婆婆，因有著相近的困難際遇而成為好友互相扶持，最近她們也結伴來做「聖誕蠟牌手作」，兩位婆婆同是租住深水埗區的劏房，同樣是孤身一人要靠自己去生活，更恰巧的是她們都要獨力照顧非常長壽的上一輩。

▲ 銀杏館設有長者手工小組，助他們幫補生計。（圖片︰銀杏館facebook）

花光積蓄照顧病母

花婆婆述說自己的故事，其媽媽活到98歲高齡終老，回想在她60歲時，媽媽生病了，需要花婆婆的照顧，她惟有停止工作。可是由於要負擔媽媽的醫療和生活費，她半生的積蓄在這十多年都花光了。

花婆婆已再沒有餘下的錢可用了。當時身無分文的她感到很徬徨，幸好遇上好心人教她去申領援助，又帶她來到銀杏館領福飯。

當時我在街上見到勤婆婆，她在執棄掉的膠樽來換些微的金錢，我便上前去關心她，亦協助她去尋找援助。

▲ 花婆婆照顧了手工小組，期間向義工分享自己的故事。（圖片︰銀杏館facebook）

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我一定要照顧媽媽

每次說起往事，花婆婆都按捺不住眼淚。 社工對婆婆說，她是大家的榜樣，也要像她一樣好好地照顧父母。花婆婆聽到哭起來，無悔花盡積蓄照顧98歲病母終老。

我應該的，雖然我現在好貧困，但我媽媽好愛我，用心去供養我，她病了我一定要照顧她。到今天我仍然好掛住佢。

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而勤婆婆獨居只有40呎的劏房，因經濟拮据，需要到銀杏館領取福飯，但她沒有放棄生活，仍舊努力工作，為的是要供養在內地居住有過百高齡的母親。勤婆婆手藝好，除了與花婆婆一起製作聖誕手工之外，編織手藝很厲害，之前有DIY手工細緻的冷帽冷襪放在銀杏館寄賣，希望同樣可以自食「耆」力。

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責任編輯︰王明芳