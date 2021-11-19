  • 23°C
香港時間 : 20211119日 (週五) 18:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科興疫苗】科學委員會建議優先為12至17歲接種科興疫苗　逐步推展至較年幼群組

社會 17:37 2021/11/19

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

消息：科學委員會建議先為12至17歲人士打科興　

現時12至17歲人士如欲接種新冠疫苗，只能選擇復必泰，新冠疫苗顧問專家委員會本周一已建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲兒童，衞生防護中心轄下2個科學委員會今（19）舉行聯席會議，科學委員會建議先為12至17歲人士打科興，而2針相隔28日打針，其後會逐步推向其他年齡群組。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，科學委員會已審視科興第一及第二期的數據，包括是3至17歲數據，認為安全有效的，第二批的數據進行中的第三期研究，包括在智利、南非及馬來西亞，數據都顯示科興是安全的。劉宇隆指，至10月24日，成人及小童在內地已打11億8千萬劑科興，其中3至17歲人士已打1億1千萬針。

被問到第三期研究結果未出爐，如何說服家長予子女打針，劉宇隆稱有些群組如小童，及人數較少的組別均難以參與典型第3期研究，因需要再分安慰組，並希望最後要有人感染，甚至患上重病才可作有效比較，「在現實世界來說是愈來愈困難及不可能」，故美國及其他國家已承認免疫調節的數據，經審視3至5歲、5歲至11歲、12至17歲，3個組別與成年人相比的數據，「均好過及不會差過大人」。

至於為何不直接建議下降至3歲，劉宇隆認為：「依家很多中學生都等待科興」，又解釋：「所有事循序漸進才是上策」，認為應先了解家長擔憂，及再與學校、家長作更多教育講解，第三考慮是其他地方都是先打年齡較大的群組，需待其他地方更多年幼人士打針數據推出再向家長講解，以加強他們信心。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，12至17歲人士打科興詳情會盡快公布。

疫苗研發商科興控股生物技術有限公司（中國科興）昨指，一項在智利、馬來西亞、菲律賓及南非進行的多中心雙盲安慰劑對照第3期臨床試驗，有2,140名6個月至17歲兒童及青少年參與，當中684人加入安全試驗亞組，結果發現3至17歲兒童及青少年注射科興具有良好的安全性，有關研究將拓展到6個月大的嬰幼兒人群。另一項第3期臨床試驗亦指，180名3至17歲的人接種兩劑科興後3個月，中和抗體陽性率達100%。

港府昨公布，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在6個月前接種，不論他們是否屬於優先組別，均可由下周二（23日）開始預約和由當天起接種第三劑新冠疫苗，詳情請看：下一頁

港府今日公布已增購100萬劑復必泰疫苗以推行第三劑新冠疫苗接種計劃，詳情請看：下一頁

最新影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

 

 

相關文章

【新冠疫苗】第4批科興疫苗由北京抵港　涉及80萬劑
21:17 2021/10/04
【新冠疫苗】第4批科興疫苗由北京抵港　涉及80萬劑
【疫苗接種】新冠疫苗外展隊下周一起一連三日　到長發社區中心為市民接種科興疫苗
15:33 2021/10/07
【疫苗接種】新冠疫苗外展隊下周一起一連三日　到長發社區中心為市民接種科興疫苗
【新冠疫苗】2間普通科門診診所續提供科興疫苗接種　其餘24間門診明起停止提供
18:05 2021/10/25
【新冠疫苗】2間普通科門診診所續提供科興疫苗接種　其餘24間門診明起停止提供
【新冠肺炎】科興疫苗申請適用年齡3歲或以上　衞生署：會交專家考慮及審視
15:41 2021/10/26
【新冠肺炎】科興疫苗申請適用年齡3歲或以上　衞生署：會交專家考慮及審視
【第三針疫苗】李家超今日打第三劑科興疫苗　指會視乎情況將接種第三針擴至其他群組
18:59 2021/11/12
【第三針疫苗】李家超今日打第三劑科興疫苗　指會視乎情況將接種第三針擴至其他群組

你可能感興趣

【新冠疫苗】第4批科興疫苗由北京抵港　涉及80萬劑
21:17 2021/10/04
【新冠疫苗】第4批科興疫苗由北京抵港　涉及80萬劑
【疫苗接種】新冠疫苗外展隊下周一起一連三日　到長發社區中心為市民接種科興疫苗
15:33 2021/10/07
【疫苗接種】新冠疫苗外展隊下周一起一連三日　到長發社區中心為市民接種科興疫苗
【新冠疫苗】2間普通科門診診所續提供科興疫苗接種　其餘24間門診明起停止提供
18:05 2021/10/25
【新冠疫苗】2間普通科門診診所續提供科興疫苗接種　其餘24間門診明起停止提供
BioNTech 科興 疫苗 新冠肺炎 香港 肺炎 經濟 記者 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
17:38 2021/11/18
【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
【罕見意外】北角有女子疑被大量衣服壓著　救護員到場證實不治
今日 09:54
【罕見意外】北角有女子疑被大量衣服壓著　救護員到場證實不治
【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓
今日 11:59
【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓