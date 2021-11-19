【科興疫苗】科學委員會建議先為12至17歲接種　再逐步推展至較年幼群組

▲ (左)科學委員會主席劉宇隆、 (中)衞生防護中心傳染病處主任張竹君、 (右)新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌。（陳靜儀攝）

現時12至17歲人士如欲接種新冠疫苗，只能選擇復必泰，新冠疫苗顧問專家委員會本周一已建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲兒童，衞生防護中心轄下2個科學委員會今（19）舉行聯席會議後表示，建議先為12至17歲人士打科興，而2針與成年人一樣，均相隔至少28日接種，其後才逐步推展至較年幼群組。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，科學委員會已審視科興提供第一及第二期的數據，包括是3至17歲，認為疫苗安全有效，第二批的數據是進行中的第三期研究，包括在智利、南非及馬來西亞，初步數據都顯示科興在該年齡組別是安全的。

而委員會審視第4期數據是全球大規模接種的數據，主要來自內地，截至10月24日，內地成人及小童已打了11億8千萬劑，連同外國，已有20億人已打科興；其中在內地，3至17歲人士已打1億1千萬針，而3至11歲則佔400萬人，柬埔寨5至11歲人士亦有200萬人已打針，即至少600萬人11歲以下人士已打科興：

600萬針是多定少？對香港來說當然是多，對中國大國當然不多；如果600萬針都未見有安全風險，都有啲信心的。

被問到第三期研究結果未出爐，如何說服家長予子女打針，劉宇隆稱有些群組如小童，及人數較少的組別均難以參與典型第3期研究，因需要再分安慰組，並希望最後要有人感染，甚至患上重病才可作有效比較，「在現實世界來說是愈來愈困難及不可能」，故美國及其他國家已承認免疫調節的數據，經審視3至5歲、5歲至11歲、12至17歲，3個組別與成年人相比的數據，「均好過及不會差過大人」。

▲ 科學委員會建議先為12至17歲人士打科興疫苗。

至於為何不直接建議下降至3歲，劉宇隆認為：「依家很多中學生都等待科興」，又解釋：「所有事循序漸進才是上策」，認為應先了解家長擔憂，及再與學校、家長作更多教育解說，第三考慮是其他地方都是先打年齡較大的群組，需待其他地方更多年幼人士打針後符得出數據，才可加強家長信心。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，12至17歲人士打科興詳情會盡快公布。劉宇隆又指，會再思考會否多管齊下為小學生打針，包括疫苗接種中心及衞生署到校打疫苗等。

疫苗研發商科興控股生物技術有限公司（中國科興）昨指，一項在智利、馬來西亞、菲律賓及南非進行的多中心雙盲安慰劑對照第3期臨床試驗，有2,140名6個月至17歲兒童及青少年參與，當中684人加入安全試驗亞組，結果發現3至17歲兒童及青少年注射科興具有良好的安全性，有關研究將拓展到6個月大的嬰幼兒人群。另一項第3期臨床試驗亦指，180名3至17歲的人接種兩劑科興後3個月，中和抗體陽性率達100%。

港府昨公布，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在6個月前接種，不論他們是否屬於優先組別，均可由下周二（23日）開始預約和由當天起接種第三劑新冠疫苗，詳情請看：下一頁

港府今日公布已增購100萬劑復必泰疫苗以推行第三劑新冠疫苗接種計劃，詳情請看：下一頁

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記者：鄧凱文