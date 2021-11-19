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【愛馬仕】梁麗翹親授3大Hermès特賣場攻略　5折入手經典配飾及鞋款

休閒消費 17:40 2021/11/19

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梁麗翹最近拍片分享Hermès特賣場的購物經驗。

能夠被邀請參加Hermès(愛馬仕)的特賣場，當然要好好計劃一下購物清單，盡情血拼。《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）近日在個人YouTube頻道分享她在Hermès特賣場的購物經驗及會場攻略。

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購入戰利品靠運氣 受邀到場有條件

Nicole在影片分享特賣場折扣大約是5折，每年舉行一至兩次，「以2021年為例，我去了兩次。第一次在5、6月;第2次就在11月。」她又指有4個方法可以被邀請參加Hermès特賣場，分別是銷售人員(SA)邀請、曾在Hermès購物的客人、VIP朋友帶去及網上購買黃牛邀請函。

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Nicole指特賣場售出的貨品每一次都是不同，類別多是配飾、衫褲鞋襪等，而手袋如Birkin和Kelly就不會有。「今次就沒有絲巾，但就有羊毛圍巾、嬰兒用品及旅行用品收納袋，所以是視乎你的運氣而定。」

她表示自己最愛買鞋，加上鞋款折扣高達5折，因此她今次絕對是滿載而歸。而是次購買的戰利品，分別是黑色皮配銀扣的有跟涼鞋、黑色皮配銀色Kelly扣的高跟短靴及經典款式設計的黑色涼鞋。

黑色皮銀扣嘅涼鞋，原價係8500港元，折後售價約4200港元;而呢對(黑色涼鞋)係最typical同signature嘅款，減價後都係2、3千。

會場攻略

Nicole指上次在會場需花3小時才能買到心頭好，而今次因為吸取上次經驗，所以僅花個多小時購物便可離場。她分享個人心得:

1) 必須想清楚自己最想買的貨品。

因為特賣場分開多個部分，如衣服、絲巾、飾品、男裝部、女裝部及鞋部等，的確會花多眼亂，所以要計劃自己的購物清單。

2) 做足功課及留意現場購物安排。

Nicole分享上次在購物場只顧著看鞋，後來才發現看絲巾原來要拿籌號。雖然已立即領取籌號，但因籌號號碼太後，只好放棄購買。因此，建議大家每次到場先查看要領取籌號的類別再去購物。

3) 建議預留一日時間在場內購物。

如果想買到心頭好或在已預約的時段未見新貨上架，可以預留長一點的時間，因為職員會在不同時段補上新貨。而Nicole更笑言「如果由最早時段早上10點開始逗留到下午五點(最後一個時段)，就可以知道補上左咩貨。就算早上去唔到都唔使唔開心，因為會不斷補貨。」

【完整影片: Hermes Private Sale | 愛馬仕 開箱 unboxing| 攻略】

資料來源:【梁麗翹個人YouTube頻道

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責任編緝：王明芳

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