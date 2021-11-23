【劏房生活】90後女生難忍家暴離家獨居劏房4年　塞渠倒灌從蝸居真實惡夢學懂堅強

▲ 90後女生彭麗芳，以4年住劏房的自身真實經歷結集成書，用幽默和實用的筆觸分享她的蝸居生活，有笑有淚。

說到劏房，總給人不好的印象。但不能否認，正當香港社會出現每四個人中就有一個窮的現象時，如租住到一間環境不太差的劏房已屬幸運。

如此說來盡管有點阿 Q，但當環境未如人意時，轉念自己的心態去面對，才是生存之道。一位90後女生彭麗芳，以4年住劏房的自身真實經歷結集成書，用幽默和實用的筆觸分享她的蝸居生活，有笑有淚。

作者彭麗芳 (Amy) 曾是一名記者，她在自序提到此書的源起是在某報工作時，有機會撰寫一個欄目，內容是以記錄獨居大角咀劏房出現的各種狀況及尋找「不求人」的解決方法，沒料能得到出書的機會。

她強調書中所述的劏房生活貼士與生存之道，未必一定是最好的方法，但都希望可使正在獨居、正想追尋自己想過的生活、或欲嘗試改變現況的人，能得到一點鼓勵，一點吾道不孤的安慰。

▲ 雖然一個女仔獨居劏房要面對厭惡突發家居事故並不容易，但Amy表示，這個經歷也讓她感受到自我療癒的空間。（被訪者提供）

住劏房的緣由

雖說與 Amy 是行家，但訪問當天亦是我們初次見面，我們決定除罩相見以示友好。只見她笑容滿臉，說話爽朗，寒暄幾句後，便單刀直入問題核心，「如此年輕，為何會住了劏房 4 年？」

起初她有點欲言又止，說是因為家庭環境複雜，但很快她坦白道出是家暴原因。那刻筆者也心頭一驚，而她則娓娓道出實情：「我們四兄妹，我排第三，一哥一姐一妹，哥哥給父親由細打到大，但父親打得最多的是媽媽。」

而她那年離家出走，卻不是因為父親脾氣，反而是因為媽媽失控的情緒為觸發點，「記得那是 2017 年的中秋節前夕，我剛從台灣回港，發覺手提電話不見了，和家裏沒聯絡幾小時。一回到家，媽媽便歇斯底里地責罵和打我，那刻自己的情緒也崩潰了，當下腦裏立即浮現一定要離開這個家的念頭。只用了一小時執拾，便將 26 年人生濃縮進一個 28 吋的行李喼內，漏夜離家。」

▲ 她的家一眼睇晒，最喜歡的就是那扇窗外的風景和陽光。(被訪者提供)

一年搬 5 次屋

她自謔由於決定突然，儲蓄不多，因此第一個落腳點帶點草率，租了一幢約 40 年樓齡的鰂魚涌私樓，與一位 70 歲婆婆和唸初中的孫女同住。「單位有兩間房，出租給我的房間目測 50 呎，租金 $3,500，只有一張單人床和衣櫃，床頭有一小扇窗，對面是大廈後巷。」

本來立心嘗試適應，畢竟盤川不多不能要求，豈料住了不足一個月便發生意料之外的事件，「先是發現同屋人常常沒有沖廁，令我吃不消。而最令我覺得要走人的就是某天早上出房門口，見到一個陌生男子站在我面前，婆婆說是長居內地的兒子偶爾回港探望，我說如有下次請早些知會一聲。結果當然是下周她的兒子仍然是在無預兆下再出現。」她無奈地說。

那段日子，Amy 輾轉住過赤柱迷你公寓、和友人合租長洲村屋等一年搬 5 次屋的經歷，最終揀定現居的大角咀劏房。

▲ 暗黑歷史之一，2019年年三十晚廚櫃生了一個大啡菇。(被訪者提供)

覓得如意居所

「其實在找屋當時，我都有種不服氣的心態，不信 $7,000 租金都只能租到劏房。結果是自己真的太天真了，劏房租出速度驚人，試過太多次租盤只被刊登兩、三天就已經租出。」

她笑言對現居是一見鍾情，尤其是房內的那扇窗，讓她見到樹木、綠葉、鳥兒和陽光。書內形容：「從大街回頭看，我家的這扇窗顯得渺小，只有毗鄰單位的不足四分一尺寸。但我很慶幸找到這裏，這個讓我呼吸到自由，令我相自己擁有力量的居所。」

覓得如意居所後，換來的便是一大堆日常家事，例如換鎖、添置家具、日常用品、清潔事項等雜務。以上事項都是 Amy 樂意而為，盡管這裏只有 170 呎。「還有我喜歡這裏是因為翻新過，並有獨立門口、廚房和廁所。不是大家以為一個門口，一條長走廊，幾個劏房一排過那種。」

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塞渠污水倒灌

她為新居開心了好一陣子後，在一個炎夏的凌晨，驚覺廁所水浸，沖涼的地台去水位淤塞，甚至有污水倒灌進來。

「深夜時分，苦思沒有良策，惟有走到樓下仍未關門的餐廳借泵，阿姨借給我一個公廁通渠泵，回屋自行通渠。但失敗，污水愈泵愈多。」她說。

那時候天真的她才知道自己的劏房是由一個大單位劏成 3 間，每間屋都有兩個去水位，即共 6 個去水位通往同一條主渠。詢問過專業水電人士意見，總之需要同時間處理 3 間劏房的渠才能解決問題。「原本通渠不難，但要同時與其他兩位住戶訂好時間在家，讓師傅去通渠才最難。住戶 A 是一對老人家，堅稱自家沒有塞渠，並叫兒子不要開門給我們。後來趁機會游說了他們的兒子偷偷為我們開門，折騰足 3 天，與臭味同宿。」她說來仍有餘悸。

至於錢方面更煩，住戶A固然不願付，住戶 B 又說要確定是誰家引致渠口淤塞才夾份。擾攘多時，最終由Amy單位及住戶B單位兩個業主各自攤分一半。

「我還給業主不斷訓話，『點解你一個女仔，住到條渠都塞？』、『我只畀今次錢咋，第時你自己搞掂。』簡直令我人都癲。」她說。

▲ 一個單位劏出3間劏房，Amy居於右下的劏房C。（被訪者提供）

經歷自我療癒

有時塞翁失馬，焉知非福，因着這次塞渠事件，浸爛了廚櫃，令她發現了一個埋藏在廚櫃底的洗衣機去水位(因廚房和廁所太細，容不下一個洗衣機)，應乾涸多時。就在倒灌污水的那晚，她同時見到一隻巨型曱甴從這個陌生的去水位竄出來。然後在通渠時不斷見到曱甴屍骸被泵出來......

「為免自己寢食難安，擔驚受怕會有活生生的曱甴爬出來，暫時用了鋁板和玻璃膠密封去水位，暫緩一下這個反覆出現在我噩夢中的計時炸彈。」她苦笑道。

一個人住除了要面對這些厭惡的突發家居事故外，一些收納方法、慳水省電、日常維修如清潔去污、牆角發霉、廁所水箱漏水等瑣事，都要學習自己處理，「因為要慳錢，所以會周圍格價，好彩大角咀又多五金店和家具舖，選擇夠多元。」她笑說。

她續謂這幾年獨居學懂了不少家事常識外，更大的得著其實是經歷到自我療癒的空間。「是不容易的，但會愈來愈好的。」

記者：郭秀芳