【腸道問題】腸胃不適易腹脹勿食高FODMAP食物　日本專家教3招改善便秘及腸易激

▲ 日本專家教3招改善便秘/腸易激。

便秘、腸道不適、腸易激是不少都市人的常見健康問題，日本節目《世界一受けたい授業》就找來日本消化道疾病學會專科醫生江田証，介紹改善腸道健康的3種方法。

1. 改善飲食

江田証在節目中指出，有研究顯示每10個人中就有3人患有小腸細菌過度生長，導致腸道產生大量氣體。一些高FODMAP食物因含有大量低聚糖和乳糖等，令小腸難以消化或吸收直入大腸，造成腹瀉，或滯留腸道細菌發酵產生氣體，引起腹脹、腹痛。

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高FODMAP食物及低FODMAP食物：

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所以乳酪、蜂蜜、納豆等一般被認為有益腸道的高FODMAP食物，其實只有對腸胃健康的人有用，腸胃不適的人反而要注意。

他建議腸胃不適的人，可嘗試戒掉高FODMAP食物約1至3星期，然後再慢慢攝取這些食物，逐一了解身體有否出現不適反應，推斷腸胃不適合哪種食物。

除了高FODMAP食物，醫生也指出多攝取不同食物種類非常重要，因為一直進食同類的食物會減少腸道細菌的變化，如腸道細菌太少，會令免疫力下降。而進食不同種類的食物，則可為腸道帶來不同細菌，激活腸道環境。

2. 生活習慣

醫生指出，食早餐很重要，因為食早餐可令腸道蠕動。

便秘人士也要定時定候去廁所，即使無法排便，都要坐在廁所上，調整自律神經。另亦可試用水潑一下臉和手，增加便意。

▲ 用水潑一下臉和手，可增加便意。

3. 令腸臟運動

隨著年齡增長，支撐腸道的骨盆底肌肉會變弱導致便秘。

▲ 隨著年齡增長，支撐腸道的骨盆底肌肉會變弱導致便秘。

故他建議透過1個運動鍛練這部份肌肉，從而改善腸道健康及便秘問題。

1. 首先放鬆躺平，雙手放在大腿兩側。

2. 然後雙腳曲膝。

3. 抬起臀部，同時用口呼氣，再慢慢放鬆。

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每日做3組，每組做20次。

節目組找來一名長期有稀便問題的男子進行實測，讓男子跟隨上述3種做法1星期。結果顯示，男子腸道中壞菌確實下降，稀便的症狀亦有所緩解。

責任編輯：羅嘉欣