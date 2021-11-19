【不離不棄】失憶男車禍後只記得6小時內記憶　靠日記重新愛上女友並誕下愛兒

當生命中最重要的人失去了記憶，你會怎樣做？德國一名男子因車禍而導致腦部受損，記憶只可保存6個小時，因此會每日寫日記記錄自己的生活，甚至試過與女友分手，不過女友一直不離不棄，之後更與女友誕下愛兒，慢慢去適應「失憶人生」。

▲ 德國男子Daniel因車禍而導致記憶只可保存6個小時。（圖片來源：影片截圖）

據《太陽報》報導，德國男子Daniel Schmidt 6年前開車去找妹妹，當時在高速高路上遇到塞車，當他緩緩停下時，一輛7人座的汽車，以將近130公里的車速直接撞上他的車子尾端。事後，由於車禍嚴重，高速公路需要全線封閉，Daniel多處受傷，並由直升機送院搶救。

Daniel腦部受重傷，令到他的腦部長期失憶，即使接受物理與語言復健治療，他仍然患上「順行性健忘症」，只可以記住6小時內發生的事情，因此他必須每天都記錄自己去過的地方及遇到的人。

▲ 腦部長期失憶，不但忘記身邊的人，甚至是女友Katharina。（圖片來源：影片截圖）

每天要靠翻看筆記本去認識自己及身邊的人，Daniel試過忘記所有朋友，甚至女友Katharina，還因而與女友分手，不過女友Katharina一直在他的身邊，不離不棄，因病情，二人不可以超過三天不見面，因為Daniel會把她徹底忘記。

我需要聽到她的聲音，更重要的是見面，否則就會退回像第一次見面一樣的窘境。

直到幾年前，二人誕下了兒子，不過Daniel不記得兒子的成長「我不記得兒子的出生，這真的很可怕。」即使如此，Daniel仍然樂觀面對，更會努力幫助有類似疾病的人，更會到學校舉行講座。

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那一天我並無死去，這是我以積極態度看待那一天的原因。

Daniel的經歷都讓人不禁想起電影《每天愛你第一次》裡的情節，幸好得到女友陪伴，令他每天都感到很幸福。

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責任編輯：王明芳