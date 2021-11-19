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【九巴翻側】對死者家屬致以深切慰問　專營巴士總會：已向巴士公司倡改善建議

社會 17:44 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

大圍昨日深夜11時多發生嚴重致命交通意外，專營巴士僱員總工會對死者家屬致以深切慰問。

大圍昨日（18日）深夜11時多發生嚴重致命交通意外，一輛九巴在成運路翻側，1名男乘客死亡，另外11人受傷，包括司機（詳情即看【下一頁】）。香港專營巴士僱員總工會今日（19日）表示，對意外中的死傷者及其家屬致以深切哀悼與慰問。

專營巴士總會指，一直就駕駛安全問題向政府及巴士公司提出不少改善建議，包括巴士公司為減省人手，節省經營成本，車長有機會每天被安排駕駛2條或以上的不同路線，及駕駛不同車型的巴士，相關安排實際上一直為車長帶來沉重壓力，亦導致車長容易行錯路，即使有經驗的車長亦不能幸免，情況極不理想，認為運輸署應加強有關方面的監管力度，保障市民的乘車安全；而巴士公司則應在根源上、制度上作出改善，包括解決車務編排，更表混亂等的問題，以防止意外的發生。

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責任編輯：余思嵐

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