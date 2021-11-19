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【九巴車禍】37歲男乘客頭部重創亡　死者母親悲痛：阿子去踢波就返唔到來　　

社會 17:55 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

大圍巴士奪命交通意外死者家屬一行4人今日下午帶備祭品到現場附近拜祭。（曾秋文攝）

大圍昨日（18日）深夜11時多發生嚴重致命交通意外，一輛九巴在成運路翻側，1名男乘客死亡，另外11人受傷，包括司機。意外後，警方、消防、救護以及九巴管理層代表在凌晨（19日）交代事件，警方初步調查懷疑九巴司機「行錯路」而導致意外，涉危險駕駛引致他人死亡被捕。九巴方面稱司機有豐富的駕駛經驗，年初曾涉一宗輕微交通意外，詳情即看:【下一頁】

大圍巴士奪命交通意外死者家屬一行4人今日（19日）下午4時帶備祭品到現場附近拜祭，死者母親不時向肇事現場合十，大概1小時後4人離開，其母親表示死者昨晚到沙田瀝源一帶踢波，晚上返回大圍家中時出事，「踢波之後就返唔到來」。她又表示出事後巴士公司及社會福利署已聯絡她作出慰問，現時她只關心處理兒子身後事，其他一切事情容後再算。

截至今日下午5時，共有7名傷者已出院，仍有4人留醫，包括沙田威爾斯醫院一名19歲女傷者情況嚴重，至於另外3人分別62歲女子、70歲女子及33歲男子在伊利沙伯醫院醫院留醫院，全部情況穩定，

專營巴士總會指，一直就駕駛安全問題向政府及巴士公司提出不少改善建議，包括巴士公司為減省人手，節省經營成本，車長有機會每天被安排駕駛2條或以上的不同路線，及駕駛不同車型的巴士，相關安排實際上一直為車長帶來沉重壓力，亦導致車長容易行錯路，即使有經驗的車長亦不能幸免，情況極不理想，認為運輸署應加強有關方面的監管力度。詳情即看:【下一頁】

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：曾秋文

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