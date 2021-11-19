【萬千星輝賀台慶】200藝人+歌手行紅地毯　劉穎鏇葉蒨文鬥性感搶鏡【多圖】

▲ 女星在台慶鬥性感。

《萬千星輝賀台慶》今晚（11月19日）在TVB電視城舉行，今年由汪明荃、鄭裕玲、鄧梓峰、林盛斌、黎芷珊、崔建邦、麥美恩、陳貝兒、陸浩明、馮盈盈、丁子朗、宋宛穎任司儀，並分成藝員隊及歌星隊比賽。今年共有150位藝員及50位歌手參予，陣容鼎盛。

一眾藝人及歌手盛裝出席，眾人先在場外紅地毯上鬥靚。大約晚上7時，一眾男女藝人及歌手陸續行上紅地毯，包括多位港姐如劉佩玥、葉蒨文、陳曉華，《後生仔傾下偈》藝人如林正峰、游嘉欣、波波（黃婧靈）。

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其中多位《聲夢》學員，今年再度登上台慶紅地毯，包括張馳豪、林智樂、林君蓮、炎明熹、文凱玲、姚焯菲、鍾柔美，眾人以一身高貴及成熟打扮登場，並安排逐一為傳媒拍照，備受重視。

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女藝人方面，劉穎鏇、葉蒨文、彭慧中一身性感戰衣極度搶鏡，而張寶兒、波波（黃婧靈）、游嘉欣、關嘉敏的晚裝都搶去不少焦點。

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打扮性感的葉蒨文向TOPick表示：「這條裙是由贊助商選，因為今晚表演跳舞是穿深色衫，想有反差，所以向贊助商提議要較淺色的晚裝。這套晚裝是較性感，覺得今晚盛日子要隆重其事。」並表示已做足措施，不擔心會走光。

今晚司儀如鄭裕玲、汪明荃、馮盈盈、丁子朗、陳百祥、崔健邦、林盛斌、陳貝兒、黎芷珊等就以典雅穩重氣質亮相。

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劉穎璇今晚十分性感，她表示：「今日的晚裝是設計師知道我出席台慶，於是特別custom-made造給我，當時設計師沒有讓我先看過條裙。在4、5天前才看到這條裙，當時都好驚，因為近排忙沒有時間做gym，也怕不夠fit，幸好因為條裙本身好靚，所以穿出來也靚。」

至於波波則稱：「今日特意選一條較長的裙，因為穿了一對12至14吋的高跟鞋，對鞋長過我個頭，行路時要較小心。至於這套晚裝是否性感，就待大家去評價，但想給予人高貴大方的感覺。」

一眾花旦如陳自瑤、湯洛雯、高海寧、姚子羚、馬國明、唐詩詠、李佳芯、王浩信、張曦雯等壓軸亮相，Yoyo更是超性感，搶盡鏡頭。

▲ 陳自瑤以十分性感。（林宇翔攝）

記者：梁樂欣、陳淑霖