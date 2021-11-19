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【親子好去處】置地廣塲童趣慈善聖誕屋　巨型玩具屋打卡+4大互動遊戲

親子好去處 18:20 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

置地廣塲的Christmas Joy House將重現歷年來為孩子帶來歡樂的玩意。（大會提供相片）

聖誕節即將來臨，想感受一下傳統聖誕節的感覺，可到中環置地廣塲的Christmas Joy House，與一眾非凡玩具朋友慶祝聖誕節。Teddy Paws、Dinoshaun與新來的小夥伴分工合作，共同為Christmas Joy House掛上溫馨節日裝飾，令置地廣塲中庭搖身一變成為聖誕派對場地。

場內一抬頭可看見一列長達28米的聖誕列車橫越置地廣塲空中，以11卡糅合傳統與未來設計的火車載著15個Pink Bobos穿梭過去未來。

屋內有3.3米高的Teddy Paws和2.2米高的Dinoshaun正在布置睡房及客廳。大家可在Teddy Paws的巨型睡床上一起合照，並通過睡房內有趣的Slinky Slide滑梯，發掘屋內更多樂趣。

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4大互動遊戲體驗

由即日起至2022年1月2日，置地廣塲於不同角落設有4款體驗遊戲，與一眾玩具朋友互動。訪客可於Christmas Joy House接受Dinoshaun Challenge聖誕任務；聯手Merry Fairy完成Star Dash 的虛擬實景挑戰；於公仔盒Just Pose!與Coco和朋友們即影即有留念；以及在Bauble Rush遊戲內幫助Dinoshaun收集聖誕裝飾，一起為佳節做好準備。

以上每款體驗遊戲的價錢由每位20元至280元不等，體驗套票則有優惠價每位320元。

小朋友可到場感受童趣聖誕氣氛。（大會提供相片）

此外，為慶祝「置地公司家基金」（家基金）成立一周年，置地廣塲今年夥拍3間慈善機構，包括香港社會服務聯會、願望成真基金及Mind HK，為大家帶來毛公仔、聖誕裝飾及與CASETiFY 共同推出的個人化設計手機殼。而節日商品、慈善攤位、聖誕裝置及遊戲體驗的所有收益，將撥捐以上3間慈善機構。

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餐廳推出聖誕限定菜單

置地廣塲另推出聖誕限定的特別菜單，其中CAFÉ LANDMARK及LE SALON DE THÉ de Joël Robuchon推出了獨家下午茶套餐，L'ATELIER de Joël Robuchon則供應造型別致的甜品。咖啡愛好者則可到訪Rise by Classified及NODI，品嚐節日限定口味；如鍾情於雞尾酒，Dr. Fern’s Gin Parlour、Mak Mak 及 Wood Ear則是最佳選擇。

Christmas Joy House  at Landmark
日期︰即日至2022年1月2日
時間︰上午10時至晚上8時
地點︰中環置地廣塲

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責任編輯︰林綺玲

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