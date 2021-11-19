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【反恐演習】六大紀律部隊模擬西九站遇恐襲    當局將重點關注選舉及節日風險情況

社會 18:15 2021/11/19

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六大紀律部隊模擬西九站遇恐襲  。（梁偉榮攝）

跨部門反恐專責組今午(19日)在高鐵西九站進行反恐演習。專責組高級警司梁偉基表示，本港恐襲風險維持中度，但仍要防範少數極端分子，將極端暴力行為地下化、隱蔽化，再在一些象徵性日子展開行動，當局特別留意未來多場大型選舉、節日等，視乎情況調派人手。

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由海關、懲教署、消防處、飛行服務隊、警務處及入境處組成的跨部門反恐專責組，今午在高鐵西九站展開代號「虎速」的反恐演習，政府化驗所人員及港鐵亦有有份參與。保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤等官員亦有到場視察。演習模擬有激進團夥策劃針對香港的重要基礎設施及出入境關口進行襲擊，有激進分子開槍及發動生化襲擊。

梁偉基指，本港社會秩序大致重回正軌，但今年7月1日發生本土孤狼式恐襲，以及其後警方破獲「光城者」炸彈襲擊圖謀，印證仍有少數極端分子死心不息，圖在本港發動襲擊，希望透過演習向公眾帶出「見而即報」的反恐訊息。而今次演習只是模擬有激進組織策劃襲擊香港的重要基建及出入境關口，並非為通關作準備，只是重要基建有較大機會成為施襲對象。

他指根據外國經驗，社區人士的提前通知，往往能阻止悲劇發生。因此當局希望透過演習等不同渠道，做到「全民反恐」，確保香港社會安全。

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記者：蘇文軒

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