【正向教育】基灣小學（愛蝶灣）舉行原創英語音樂劇電影公映　推正向教育重視生命價值

▲ 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣） 小學生原創英語音樂劇「In His Eyes」電影公映。（相片來源：學校提供）

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）今日（19日）舉行小學生原創英語音樂劇「In His Eyes」電影公映，電影院近200座位全場爆滿。校方指，音樂劇因疫情轉為拍攝播放，目的是向學生及大眾推廣重視生命的價值，保持健康積極的生活態度。

教育局局長楊潤雄, JP、中華基督教會香港區會總幹事王家輝牧師、校監黃成榮教授均到場支持，同場亦有不少教界人士及友校校長出席，場面熱鬧。

校方指，音樂劇因疫情轉為拍攝播放，該校首次將音樂劇在大銀幕公映，師生都十分雀躍。「In His Eyes」劇本由師生原創，歌曲由校友編寫，目的是向學生及大眾推廣重視生命的價值，保持健康積極的生活態度。學校亦制作網頁，將所有樂曲及音樂劇內容與大眾分享。

基灣小學（愛蝶灣）近年推動正向教育，配合教育局「我的行動承諾」計畫年度主題「感恩珍惜，積極樂觀」，舉行德育活動及校本課程。音樂劇播放後，校方向觀眾分享經驗，如何善用半天課時，引入跨學科元素，例如音樂劇、趣味功課、歷史生態遊、STEM小發明等，平衡學生品德及學業的發展。

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責任編輯：黃存新