  • 23°C
香港時間 : 20211119日 (週五) 18:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正向教育】基灣小學（愛蝶灣）舉行原創英語音樂劇電影公映　推正向教育重視生命價值

中小學 18:11 2021/11/19

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣） 小學生原創英語音樂劇「In His Eyes」電影公映。（相片來源：學校提供）

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）今日（19日）舉行小學生原創英語音樂劇「In His Eyes」電影公映，電影院近200座位全場爆滿。校方指，音樂劇因疫情轉為拍攝播放，目的是向學生及大眾推廣重視生命的價值，保持健康積極的生活態度。

教育局局長楊潤雄, JP、中華基督教會香港區會總幹事王家輝牧師、校監黃成榮教授均到場支持，同場亦有不少教界人士及友校校長出席，場面熱鬧。

校方指，音樂劇因疫情轉為拍攝播放，該校首次將音樂劇在大銀幕公映，師生都十分雀躍。「In His Eyes」劇本由師生原創，歌曲由校友編寫，目的是向學生及大眾推廣重視生命的價值，保持健康積極的生活態度。學校亦制作網頁，將所有樂曲及音樂劇內容與大眾分享。

基灣小學（愛蝶灣）近年推動正向教育，配合教育局「我的行動承諾」計畫年度主題「感恩珍惜，積極樂觀」，舉行德育活動及校本課程。音樂劇播放後，校方向觀眾分享經驗，如何善用半天課時，引入跨學科元素，例如音樂劇、趣味功課、歷史生態遊、STEM小發明等，平衡學生品德及學業的發展。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：黃存新

 

小學 正能量

最高瀏覽

【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
17:38 2021/11/18
【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
【罕見意外】北角有女子疑被大量衣服壓著　救護員到場證實不治
今日 09:54
【罕見意外】北角有女子疑被大量衣服壓著　救護員到場證實不治
【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓
今日 11:59
【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓