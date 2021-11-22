【新店情報】韓國觀光公社D2 Place期間限定店　設韓國護膚美妝及食物銷售區

▲ 韓國觀光公社「Re:connect with Korea tour連繫: 韓國與你」期間限定店@D2 Place。

韓國更經常被選為最受港人歡迎旅遊目的地之一，由即日起至11月30日，韓國觀光公社(香港支社)聯同Sing Sing Buy在荔枝角D2 Place開設以旅遊及觀光為主題的「Re:connect with Korea tour連繫: 韓國與你」期間限定店。期間限定店劃分為三大活動區，包括2021年「大韓民國觀光紀念品設計比賽展」、韓國特色產品銷售區及韓國景點打卡區。

「Re:connect with Korea tour連繫: 韓國與你」期間限定店會將韓國特色產品帶來香港，即使港人現時未能到韓國旅行，也能親身體驗一次本土的韓國文化精華遊，重拾韓國旅行的美好回憶。期間限定店提供一站式的韓國旅遊體驗，韓國觀光公社(香港支社)更將韓國今年全新設計及各具地方特色的韓國設計精品和手信呈現給港人。

▲ 韓國觀光公社（香港支社）朴大永支社社長現場相。（圖片來源：韓國觀光公社）

大家於期間限定店内不但能欣賞於香港首次展出2021年「大韓民國觀光紀念品設計比賽展」的得獎作品，還能搜購韓國精選產品，並到店內的韓國旅遊地標影相區打卡，大家可以全方位體驗韓國不同的面貌及風情。

香港首個「大韓民國觀光紀念品設計比賽展2021」

韓國觀光公社由1998年開始，每年都會舉辦一次「大韓民國觀光紀念品設計比賽展」，主辦商會由眾多參賽者中選出十至二十件優秀作品。「Re:connect with Korea tour連繫: 韓國與你」期間限定店將展出2021年「大韓民國觀光紀念品設計比賽展」得獎作品，香港更成為首個韓國境外特設紀念品發售區的地方。

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大家可以近距離欣賞由韓國新晉得獎設計師用心製作的創意作品，也可以將紀念品買回家中好好珍藏，「大韓民國觀光紀念品設計比賽展」能讓大家飽覽韓國各地區的得獎作品，透過紀念品認識到韓國各地區的面貌及風情例如大邱的「北城路工具蛋糕」、慶尚南道的「史陶特礦夫之歌啤酒及啤酒杯套裝」及華川的「多功能開瓶器和蚊香座」等等。

展覽期間由即日起至11月30日，所有展出產品於HKTVmall SingSingBuy網店設有期間限定85折優惠。

期間限定店亦設有韓國特色產品銷售區，多款旅客熱賣產品，部分產品更設有期間限定店優惠價，當中包括護膚、美妝及食物等等。當中有韓國熱賣護膚品牌 From Nature、韓籍哥爾夫球女運動員Amiee Cho推薦的防曬護理品牌 ACTIBEAU及美食品牌 iKidea。

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即場影相打卡換領可愛「濟州MIRROR」

即日起至11月30日，親臨韓國觀光公社「Re:connect with Korea tour連繫: 韓國與你」期間限定店，在「大韓民國觀光紀念品設計比賽展2021 (香港)」展館內指定打卡區拍照，讚好 KTOHK (韓國觀光公社 香港支社) Facebook / Instagram專頁及將相片上傳至個人的Facebook 或 Instagram帳戶，並標籤hashtag #KTOHK，即可換領可愛「濟州MIRROR」乙個，數量有限，換完即止。

韓國觀光公社「Re:connect with Korea tour連繫: 韓國與你」期間限定店詳情及活動概覽

日期：2021年11月18日至11月30日

時間：上午11時30分至晚上9時

地點：荔枝角D2 Place一期一樓集作

記者：蕭雅文