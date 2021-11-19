【封區檢測】31歲菲傭完成檢疫後初步確診　跑馬地滙文樓今晚7時半起圍封強檢

▲ 今晚再有封區強制檢測行動。（資料圖片）

政府今日（19日）封區檢測，一名31歲外傭初步確診，涉及L452R變異病毒株，其所居住的跑馬地山村道50-52號滙文樓被列入限制與檢測宣告。

政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時30分起限制在跑馬地指明「受限區域」(即跑馬地山村道50-52號滙文樓)內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日(20日)上午約7時完成此行動。



政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於今晚11時前接受核酸測試。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。



衞生防護中心今日（19日）新增1宗輸入個案，至今本港累計12,397宗個案。新增個案涉及一名34歲女子，11月15日從菲律賓經航班5J272抵港，涉及L452R變種病毒，患者已接種兩劑科興疫苗，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，詳情：【下一頁】

另外，現時12至17歲人士如欲接種新冠疫苗，只能選擇復必泰，新冠疫苗顧問專家委員會本周一已建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲兒童，衞生防護中心轄下2個科學委員會今（19）舉行聯席會議後表示，建議先為12至17歲人士打科興，而2針與成年人一樣，均相隔至少28日接種，其後才逐步推展至較年幼群組。詳情：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組