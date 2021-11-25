【校長專訪】受慈父啟發從不將孩子比較　港同校長：要扶持孩子不是踩扁他

▲ 受慈父啓發從不將孩子比較，港大同學會小學校長黃桂玲稱，要扶持孩子不是踩扁他。

育兒之路不容易走，育有三名兒子的港大同學會小學校長黃桂玲，深受慈父影響，從不將孩子進行比較，更以陪伴、培養孩子責任感、自信心，尊重孩子選擇，發揮孩子所長為依歸，寄語家長「我們是建立扶持孩子，不是踩扁摧毀他。」

黃校長分享時稱，不少父母認為將孩子進行比較，可以有效推動、鼓勵孩子，但黃校長稱，

一、兩次的比較尚且可以，但長期貶低自己孩子，是不可取方法，會讓孩子覺得父母欣賞別人孩子多於自己，會給孩子帶來負面影響。

她認為，家長應找方法讓孩子進步、成功。她舉例，一名年紀較自己孩子大的女生彈琴已考獲八級，「父母不應講，你看那位姐姐幾叻啊，你呢？學下人啦！」父母可換個方式講，「你覺得那位姐姐彈得如何？不知她為何可以彈得這麽好，你想不想好像她彈得那麽好啊？媽媽好想。用提問方式，讓孩子自己回答。」

讓孩子回答問題並從中反思學習，黃桂玲校長不但用在育兒上，也用在教學上。訪問當日在圖書館拍照，有個男生趨前問「校長，我想找本書」，黃校長沒有即時指示男生如何尋找，而是耐心地問他：「你想找甚麼書？不如想下如何尋找？應該找甚麼人可以幫到手？」鼓勵男生自行想辦法。

受慈父影響孩子間不比較 發掘專長讓學生增自信

從不將孩子比較的育兒方式，黃校長坦言是緣於受慈父影響。黃校長家中有三姐弟，她指自己和弟弟讀書成績優於妹妹，每當她和弟弟獲獎，任職司機的父親獎勵她兩姐弟，同時會帶沒獎的妹妹到樓下茶餐廳吃下午茶等，

爸爸明白妹妹會因沒獎有點不開心，爸爸微小的舉動，讓妹妹明白爸爸很疼愛她，同時令妹妹知道自己不是失敗者，三姐弟間不比較，至今仍記憶猶新。

爸爸暖心舉動，潛移默化影響她，黃校長稱，往後自己教育孩子、學生時，多了一種心懷。學校文化氣氛不是只有精英，反而想方法令團隊一起進步、欣賞孩子、分享喜樂，成績較為普通的小朋友，老師會協助發掘他們的專長，讓孩子發光、增強自信，不再挫敗、失落，「我們是建立他們，不是摧毀他們。」

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回想過去，身為雙職媽媽，她坦言，不管工作多忙碌，回到家勿忘自己是媽媽角色，勿帶工作威嚴回家，最重要的是輔助孩子成長，建立良好的親子關係。她坦言，初做校長時要出外考察，自己會謹慎考慮是否參加，

自己學習永遠學不完，但我有另一個媽媽角色，不可放太低，孩子在小學階段，盡量假期要與他們一起。

要了解孩子不同學習模式 有進步要鼓勵勿責罵

或許有人認為校長子女肯定成績優異，黃校長笑言，三名兒子的成績均不是名列前茅，其中兩名兒子是球類「發燒友」。她認為，要了解孩子不同的學習模式，她指其中一名兒子小學時易忘記中、英文字，由於無法取得佳績，令他很挫敗。

黃校長稱，會將溫習安排在生活常規中，且了解孩子是否有努力溫習，如他事前有做足準備，她會調整溫習方法及期望，「有進步就要鼓勵，並非單一責罵孩子。」她亦認為，小朋友的成績應該自己負責，家長只是協助孩子從讀書中尋找到快樂和成功，她笑言，自己也會和孩子說感性話，讓孩子感受到媽媽很明白他，媽媽與我一起努力。

媽媽知道你拿到這個成績不開心，你不開心，媽媽都不開心，因爲我很疼愛你，我們要想辦法，讓你提高成績，之後媽媽來分享你的喜悅。

男孩子要「窮養」 從小培養自理能力及責任感

有家長想子女「贏在起跑線」，不斷催谷孩子成績，但黃校長寄予家長，現今社會孩子接受教育機會較以前多，家長毋需擔心孩子沒書讀，就算DSE偶有失手，但仍有機會接受教育。保持孩子的責任感、自信心、動力才是最重要，

有的小朋友未必在學術上能發光，但在其他範疇上能發光，家長要發揮孩子所長，要令小朋友動力、熱切、對生命、對自己前途有能力有信心，這是父母的責任。

在育兒心得上，黃校長認為，男孩子要「窮養」，從小要培養自理能力，教導做人要禮貌、有責任感，她分享到，兒子年幼時，她授權工人姐姐，要由孩子自己脫鞋，放進鞋櫃，孩子做不到也不能幫忙收拾，

甚麽年齡就讓他做甚麼，讓孩子有責任感及能力，培養自信。曾有小一生收拾較其他同學落後，長久就會有挫敗感，適當時應盡早讓孩子自己做，讓他看到自己的能力感。

黃校長亦分享到，男孩特性沒女孩細心，小學階段常會忘記已答應的事，導致父母激氣，但她提醒父母，教導男孩要簡短、清楚，行動性強，她曾與兒子溝通時稱，「三分鐘穿鞋，拿個袋，然後叫他重覆一次就可以」，因父母太長氣，他們無法全部吸收；黃校長有時亦可給「高帽」孩子戴，「稱讚他們你做得到。」

孩子長大有自己人生 要尊重孩子選擇

黃校長的三位兒子已投身社會、從事自身有興趣的工作，她笑言並非醫生、律師等職位，坦言父母對孩子總有期望，分享自己其中一位兒子大學時讀教育，畢業後正常任職中學老師，但兒子選擇去商界發展，身為母親，正所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，她認為學校收入穩定，工作安全感大，商界則多挑戰、危機，但她最後提醒自己，

孩子已長大有自己人生，要尊重孩子選擇，相信自己多年的教養。

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學校推自主學習及正向教育

港大同學會小學是東區其中一所直資學校，並與直資中學港大同學會書院一條龍，港大同學會小學注重閲讀、自主學習及正向教育，學校小學三年級才有首次考試，黃校長表示，作為優質教育學校，讓學生掌握小學應有的學習基礎，良好學術水平對升學重要，從未放鬆此界限，學校對學習相對弱的學生會有輔導班，成績好、資優生亦設有優質小組。

近期多名學生輕生，黃校長稱，學校推行正向教育，有生命教育課堂，全校老師均接受正向教育培訓，疫情下透過早會、周會、班級活動、班會分享、課程教學内容等，潛移物化，滲透給小朋友知道，「你能做得到，就算這一刻做不到，之後都能做到，以及要接受失敗。」

黃校長又稱，學校亦有還有跨級活動，一年級和四年級設有愛心小天使；二年級和五年級設有一年兩次聚會；三年級和六年級設有幸福藍圖；小朋友間有溝通，學會互相尊重，建立學生歸屬感，師生間有良好關係，小朋友間就不孤單。學校亦會關心家長，擔當同行者角色。

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記者：鄺嫻、黃存新