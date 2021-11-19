【前世情人】恨女爸爸難接受妻第2胎再生仔　借酒消愁報警自認酒駕

▲ 有爸爸已育有一個兒子，很想要一個女兒，可是妻子第2胎再生仔。

有父母想要兒子，也有人渴望生女。內地一名爸爸已育有一個兒子，他很想要一個女兒，可是妻子第2胎再生仔，令他非常崩潰。這位恨女爸爸難以接受事實，借酒消愁，更報警自認醉酒駕駛。

綜合內地傳媒報道，河南一名年約40歲的劉姓男子日前將私家車停泊在路邊，並報警表示自己醉酒駕駛。警員接報來到現場，發現劉男呆坐在駕駛座上，滿臉愁容，他向警員稱「我醉駕」，又問「我能聽完這首歌嗎？」警員看他情緒不穩，回應可以，他隨即聽完手機內的歌。

妻再生兒子 難受痛哭落淚

警員見到劉男心事重重，於是詢問他發生甚麼狀況，「有甚麼不高興的，出甚麼事情了，怎麼喝這麼多酒，有甚麼事可以說」。劉男聽到安慰說話，反而痛哭落淚。原來劉男與妻子已有一個兒子，早前妻子再懷孕，他一直希望能生女，可是妻子最終再誕一個兒子。

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劉男無法接受又是兒子，與前世情人無緣，因此借酒消愁，還報警承認酒駕，想在看守所冷靜一下。劉男稱自己當日中午喝了一些白酒，之後再喝2、3瓶烈酒。警員為劉男進行酒精呼氣測試，結果證實他醉酒後駕車，涉嫌危險駕駛罪。他將被吊銷駕照，5年內亦不得申領駕駛證。

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網民批評為人父沒擔當

事件引起網民討論，有網民認為就算他多喜歡女兒，也不至於要傷心到這個地步，留言「你老婆懷胎十月容易麼？你不舒服，你老婆就舒服了？」、「真沒擔當！家裡有產婦新生兒不去照顧，就顧著自己的情緒」。不少人批評他的行為自私，酒駕妄顧自己及別人的安全，幸他及時自首，否則後果可大可小。

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責任編輯：王明芳