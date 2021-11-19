【前海擴區】前海管理區合辦招商大會　集中展示40個重點項目

▲ 前海招商大會今日開幕。（前海管理局提供）

前海擴區方案在9月公布。前海管理局今日聯合南山區政府、寶安區政府、深汕特別合作區管委會，合辦前海招商大會，以「中國前海 黃金十年」作主題，展現前海的經濟活力、政策引力等。

今次招商會聚焦金融、科技服務、人工智慧、網路安全、專業服務等產業領域，有數十個重點代表項目集中展示，其中選取了10個港資項目、10個外資項目，以及10個內資項目作為代表，舉行重大項目落戶儀式，並選取10個意向落戶的重大項目舉行啟動儀式。

創新及科技局副局長鍾偉強致辭時指，創科為香港經濟發展新動力，港府已投放逾1,300億元，落實各項創科政策，又稱深港兩地推出聯合政策包，提供科研資源、資金及人流等的便利流動及支援措施，並推廣兩地在創科方面的獨特優勢，共同為深港兩地招才引智，相信未來在叠加優勢，以及兩地政府共同努力下，大灣區發展機遇處處。

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責任編輯：陳宛彤