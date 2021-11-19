  • 23°C
香港時間 : 20211119日 (週五) 21:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬千星輝賀台慶】王浩信陳自瑤先後腳行紅地毯　超性感Yoyo親解好身材原因【多圖】

娛樂 20:42 2021/11/19

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

陳自瑤豔壓全場。

《萬千星輝賀台慶》今晚（11月19日）在TVB電視城舉行，今年由汪明荃、鄭裕玲、鄧梓峰、林盛斌、黎芷珊、崔建邦、麥美恩、陳貝兒、陸浩明、馮盈盈、丁子朗、宋宛穎任司儀，並分成藝員隊及歌星隊比賽。

今晚TVB 55周年台慶，共有近200位藝人及歌手行紅地氈，其中多位女星的性感打扮成為焦點，而今晚壓軸登場的一眾花旦如陳自瑤、高海寧等，便非常吸晴。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

在今晚紅地毯環節，多位男女藝人及歌手分組出場，派頭和場面是近年台慶少見。而接近壓軸出場的全是TVB當家小生和花旦，包括陳自瑤、湯洛雯、高海寧、姚子羚、陳豪、馬國明、唐詩詠、張曦雯、李佳芯、蔡思貝、王浩信等。

其中陳自瑤以一身bra銀色晚裝出場，無懼天氣變冷大騷性感，搶盡傳媒焦點。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

陳自瑤送驚喜

陳自瑤向TOPick表示：「今日這套衫與平時的晚裝很不一樣，是另一種style。因為希望每一次選的衫，可以給自己驚喜，也可以給別人驚喜，不想每次也是類似的style，想有一種新鮮感。」

Yoyo續稱：「上次節目巡禮選了較優雅（衣服），今次一見這套衫覺得幾有型，因為平時較少穿這類，所以穿這一套。」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

分享keep fit心得

被問如何保持這美好身段，Yoyo回答稱：「平時不吃零食，也不飲好甜比如汽水之類的飲品，平時不是飲暖水就是養生茶，比如花茶之類，平時也少吃很高熱量的食物。」

另外，今年事業發展不俗的Yoyo謙稱：「這一年好感恩，志偉、祖藍開了不同類型的比賽節目，令我有機會參加，我未參加這些節目之前也不知自己可以做到，今年多了機會讓我去嘗試，是一年好感恩的事。

最新影片推介：曾志偉訪問

陳豪向TOPick表示：「加入了公司20年，拿了兩次金牌，見了不少人事，見到公司仍䇄立不到，希望可延續輝煌。」

陳豪也感性道：「20年，自己由單身入TVB拍劇，至拿獎，再到結婚生子、創業，人生變化好大，自己成長過程同公司一樣，期望未來一切安穩度過，TVB拍多些好劇，孩子快高長大，自己生意又有良好發展，明天會更好。」

【TVB節目巡禮】大台花旦紅地毯鬥靚　劉穎鏇展玲瓏曲線馮盈盈反常態收起性感【多圖】

陳豪入了TVB 20年。（攝：陳詠琪）

馬明靚湯同受訪

馬國明與靚湯湯洛雯一同受訪，問靚湯有否看馬國明主演的台慶劇《星空下的仁醫》，馬國明搶著半開玩笑說：「她好像沒有看，我也在開工沒時間看。」

馬國明湯洛雯一同受訪。（攝：陳詠琪）

不過，靚湯補充稱：「他的演技不容置疑。但好窩心是套劇的口碑好好，在劇中表現有何評價時，最感動是小朋友的演技很好，整件事好窩心，好有親情感覺。」

王浩信和陳自瑤同場但似未有交流。（攝：陳詠琪）

記者：梁樂欣、陳淑霖

相關文章

【萬千星輝賀台慶】200藝人+歌手行紅地毯　劉穎鏇葉蒨文鬥性感搶鏡【多圖】
今日 20:01
【萬千星輝賀台慶】200藝人+歌手行紅地毯　劉穎鏇葉蒨文鬥性感搶鏡【多圖】
【東張女神】林希靈由做兒童節目到主持《東張》　屢次表現勇猛獲讚富正義感【多圖】
13:04 2021/11/17
【東張女神】林希靈由做兒童節目到主持《東張》　屢次表現勇猛獲讚富正義感【多圖】
【叱咤樂壇】炎明熹挾強勢衝擊女新人獎　或成首位亮相ViuTV無綫藝人　
今日 11:13
【叱咤樂壇】炎明熹挾強勢衝擊女新人獎　或成首位亮相ViuTV無綫藝人　

你可能感興趣

【萬千星輝賀台慶】200藝人+歌手行紅地毯　劉穎鏇葉蒨文鬥性感搶鏡【多圖】
今日 20:01
【萬千星輝賀台慶】200藝人+歌手行紅地毯　劉穎鏇葉蒨文鬥性感搶鏡【多圖】
【東張女神】林希靈由做兒童節目到主持《東張》　屢次表現勇猛獲讚富正義感【多圖】
13:04 2021/11/17
【東張女神】林希靈由做兒童節目到主持《東張》　屢次表現勇猛獲讚富正義感【多圖】
【叱咤樂壇】炎明熹挾強勢衝擊女新人獎　或成首位亮相ViuTV無綫藝人　
今日 11:13
【叱咤樂壇】炎明熹挾強勢衝擊女新人獎　或成首位亮相ViuTV無綫藝人　
陳自瑤 蔡思貝 高海寧 姚子羚 湯洛雯 李佳芯 張曦雯 王浩信 唐詩詠 娛樂人物職業

最高瀏覽

【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
17:38 2021/11/18
【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
【罕見意外】北角有女子疑被大量衣服壓著　救護員到場證實不治
今日 09:54
【罕見意外】北角有女子疑被大量衣服壓著　救護員到場證實不治
【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓
今日 11:59
【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓