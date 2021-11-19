【萬千星輝賀台慶】王浩信陳自瑤先後腳行紅地毯　超性感Yoyo親解好身材原因【多圖】

▲ 陳自瑤豔壓全場。

《萬千星輝賀台慶》今晚（11月19日）在TVB電視城舉行，今年由汪明荃、鄭裕玲、鄧梓峰、林盛斌、黎芷珊、崔建邦、麥美恩、陳貝兒、陸浩明、馮盈盈、丁子朗、宋宛穎任司儀，並分成藝員隊及歌星隊比賽。

今晚TVB 55周年台慶，共有近200位藝人及歌手行紅地氈，其中多位女星的性感打扮成為焦點，而今晚壓軸登場的一眾花旦如陳自瑤、高海寧等，便非常吸晴。

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在今晚紅地毯環節，多位男女藝人及歌手分組出場，派頭和場面是近年台慶少見。而接近壓軸出場的全是TVB當家小生和花旦，包括陳自瑤、湯洛雯、高海寧、姚子羚、陳豪、馬國明、唐詩詠、張曦雯、李佳芯、蔡思貝、王浩信等。

其中陳自瑤以一身bra銀色晚裝出場，無懼天氣變冷大騷性感，搶盡傳媒焦點。

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陳自瑤送驚喜

陳自瑤向TOPick表示：「今日這套衫與平時的晚裝很不一樣，是另一種style。因為希望每一次選的衫，可以給自己驚喜，也可以給別人驚喜，不想每次也是類似的style，想有一種新鮮感。」

Yoyo續稱：「上次節目巡禮選了較優雅（衣服），今次一見這套衫覺得幾有型，因為平時較少穿這類，所以穿這一套。」

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分享keep fit心得

被問如何保持這美好身段，Yoyo回答稱：「平時不吃零食，也不飲好甜比如汽水之類的飲品，平時不是飲暖水就是養生茶，比如花茶之類，平時也少吃很高熱量的食物。」

另外，今年事業發展不俗的Yoyo謙稱：「這一年好感恩，志偉、祖藍開了不同類型的比賽節目，令我有機會參加，我未參加這些節目之前也不知自己可以做到，今年多了機會讓我去嘗試，是一年好感恩的事。

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陳豪向TOPick表示：「加入了公司20年，拿了兩次金牌，見了不少人事，見到公司仍䇄立不到，希望可延續輝煌。」

陳豪也感性道：「20年，自己由單身入TVB拍劇，至拿獎，再到結婚生子、創業，人生變化好大，自己成長過程同公司一樣，期望未來一切安穩度過，TVB拍多些好劇，孩子快高長大，自己生意又有良好發展，明天會更好。」

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▲ 陳豪入了TVB 20年。（攝：陳詠琪）

馬明靚湯同受訪

馬國明與靚湯湯洛雯一同受訪，問靚湯有否看馬國明主演的台慶劇《星空下的仁醫》，馬國明搶著半開玩笑說：「她好像沒有看，我也在開工沒時間看。」

▲ 馬國明湯洛雯一同受訪。（攝：陳詠琪）

不過，靚湯補充稱：「他的演技不容置疑。但好窩心是套劇的口碑好好，在劇中表現有何評價時，最感動是小朋友的演技很好，整件事好窩心，好有親情感覺。」

▲ 王浩信和陳自瑤同場但似未有交流。（攝：陳詠琪）

記者：梁樂欣、陳淑霖