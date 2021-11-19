【律師會】張舉能︰任何試圖向司法人員施壓的行為違法治精神　應受到嚴厲譴責

▲ 終審法院首席法官張舉能。（陳永康攝）

終審法院首席法官張舉能指，司法獨立是法治重要的一步，任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則，應受到嚴厲譴責。

張舉能今日在香港律師會「法律周 30 周年」開幕禮致辭。他指， 司法機構的使命，是維持司法制度的獨立及其至高的專業水平，以維護法治、保障個人權利及自由，及取得香港及其他地方人士對香港司法制度的信任。

律師會會長陳澤銘在同一場合表示，香港律師有義務在適當的時候為司法機構發聲，「司法機構有時候未必可以自己出來澄清一些事，但我們作為律師，香港律師會將義不容辭適當的時候出來捍衛香港的法治。」

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特首林鄭月娥指，根據世界銀行集團的世界管治指標，香港法治指標由1996年69.85分上升至2020年91.83分，自2003年起一直維持在90分以上，可見香港的發展情況是被受認可的。她表示，期望未來法律周繼續推廣法治精神、推動市民共同維護《基本法》。

律政司司長鄭若驊則指，法律執業者在促進司法公義方面擔當重要的角角，法律周反映法律界實踐社會責任的承擔，與律政司的「法治公義，普惠共享」的願景相互呼應。

香港律師會每年舉辦法律周，藉此推廣法律服務和提高市民對法律的認識，有關活動至今已舉辦逾30載，今年法律周主題為「法善惠民 三十而立」。前律政司司長梁愛詩、香港大律師公會主席夏博義、法律援助署署長鄺寶昌、香港律師會前會長彭韻僖亦有出席典禮。

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記者：陳葆琳