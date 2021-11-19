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【九巴翻側】巴士上層男乘客遭拋出車外壓斃　專家解構巴士座位風險

社會 18:59 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

一輛九巴在成運路翻側，導致1死11傷。

大埔公路大圍段前晚發生嚴重車禍，一輛88K線九巴翻側，其中一名上層男乘客遭拋出車外壓死，另有11人受傷（即看：【下一頁】）。理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，當發生交通意外時，巴士上層首兩至三排的位置是最危險，而下層中排位置相對安全。

理工大學機械工程學系前工程師盧覺強。（資料圖片）

他指出，當巴士擋風玻璃碎裂後，前排乘客會失去保護，若沒有佩戴安全帶會較易在發生車禍時被拋出車外，相反乘客如有佩戴安全帶，因撞擊力較小，

唔會一撞（車）就會飛出去。

他解釋指，當發生巴士翻側意外時，由於上層前方位置或有加建扶手鐵欄，乘客或會因而撞到鐵欄，容易撞傷；再加上上層的離地力較高，如同從二樓墮下，其承受的震盪力及衝擊力較大，尤其是坐在窗邊的乘客會較先接觸到地面，或會因為玻璃窗的碎片及跌落地面而導致受傷，其位置會比坐在走廊位置危險。

盧覺強認為下層的位置相對比較安全，除了是因為離地力較低外，在巴士近下車的座位因是車輛的重心點，即使司機急刹車或巴士翻側時，其震盪力及衝擊力會相對較小。不過，他說不少交通意外中，巴士都是前方或後方受到撞擊，若在車尾位置受到撞擊時，後排位置的乘客會十分危險。

他建議上層巴士所有座位應全面安裝安全帶，又提醒上層乘客不應在車上睡覺，應要時刻留意路面安全，一旦發生事故也可以保護自己，並建議若不幸發生類似事件，市民應要用一隻手扶緊前面座位的扶手，另一隻手應保護頭部，避免因車廂翻側時導致頭骨破裂；而在車廂中站立的市民也應要在時刻手持扶手，避免在意外時受傷。

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記者：郭詩詩

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