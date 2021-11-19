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【萬千星輝賀台慶】汪明荃獲頒50年金禧大獎　李芷晴驚喜奪38萬現金獎

娛樂 23:43 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

曾志偉向汪明荃頒發壓軸大奬。（東星圖片）

《萬千星輝賀台慶》今晚（11月19日）在TVB電視城舉行，今年由汪明荃、鄭裕玲、鄧梓峰、林盛斌、黎芷珊、崔建邦、麥美恩、陳貝兒、陸浩明、馮盈盈、丁子朗、宋宛穎任司儀，並分成藝員隊及歌星隊比賽。

而今晚台慶的壓軸環節，是由五位藝人競逐共38萬元的現金大獎，五位藝員包括黃建東、沈可欣、李芷晴、黃庭鋒、陳煒，不過去年曾奪此大獎的黃庭鋒未能再下一城，由曾演《開心速遞》的李芷晴奪得。

【萬千星輝賀台慶】200藝人+歌手行紅地毯　劉穎鏇葉蒨文鬥性感搶鏡【多圖】

而台慶最後環節，就是由總經理曾志偉發言，志偉多謝一直在電視機收看的觀眾：「證明大家仍好愛TVB。」

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志偉又指要特別再多謝一個人：「這人是TVB的寶、靈魂，無間斷為公司服務，主持大騷，示範了甚麼叫專業，這人就是TVB領軍人物汪明荃。」

汪阿姐獲壓軸大獎

之後一眾高層現身，向汪阿姐頒發「50年金禧大獎」，汪明荃感動道：「就算一個人多叻，都要有舞台給大家看見，也要多謝觀眾一直支持，做了50年還未有離開，因為我不當這是公司，而是自己的家，所以怎會離開家人。」

最後由許濤、曾志偉等管理層，夥同200位藝員和歌手，為台慶作謝幕。

記者：梁樂欣、陳淑霖

最新影片推介：曾志偉專訪

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