【手作市集】旺角618上海街周末市集工作坊　支持特殊學習需要及殘疾人士

▲ 旺角618上海街於11月19至21日舉行手作市集。（主辦單位提供相片）

從小讓孩子接觸不同類型的人士，讓他們學習尊重每個人的獨特性。家長可以帶同子女參加本周末於旺角舉行的市集活動，透過親身體驗，讓孩子了解自己和他人的才華和特性。

香港大學公民社會與治理研究中心於11月19至21日（星期五至日），在旺角618上海街舉行手作市集，參加市集的單位全是支持特殊學習需要或殘疾人士，以及聘請他們的社企/公司。家長和孩子可與特殊學習需要人士及殘疾人士交流互動，了解他們的藝術及其他才華，加強子女對他們認識，建立共融社會。

活動中有不少工作坊，包括手作、手語學習、輪椅體驗及市集，也有棋藝班、魔術班等。出席者可重新認識殘疾人士，一起過一個共融的周末。

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市集詳情

主辦單位︰香港大學公民社會與治理研究中心

日期︰2021年11月19至21日

時間︰上午11時至下午6時

地點︰618上海街

內容︰手作市集、真人圖書館、即場工作坊（所有市集均由特殊學習需要及殘疾人士參與）

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責任編輯：王明芳