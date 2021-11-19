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候選人繼續走基層風　落區訪公屋、劏房

政治 20:04 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

黃梓謙（右二）與陳振彬（右一）今日到訪安達邨。（黃梓謙Facebook）

立法會選舉下月舉行，繼報名時有不少人標榜基層出身、代表基層。原來，近日也陸續有候選入探訪公屋戶、劏房戶，繼續大打基層牌，爭取社會大眾等支持。

目前有51人報名選委會界別，其中一名候選人黃梓謙，今日隨九龍社團聯會永遠會長陳振彬，去到安達邨探訪公屋戶，當中有依靠綜援生活的長者，也有無力負擔居所與家人同住的年輕人，有市民希望盡快通關，也有人反映醫院輪候時間太長。

而在較早前，另一名選委界候選人、註冊電工刁勝洪，就連同數名義工，去到劏房改善電力安全，揚言要「住得安全點、安心點」。不過，他也嘆劏房單位面積少，數人一同開工，隨時因轉身取工具便相撞。

除了選委界別候選人，早前都有其他界別的候選人落區。報名九龍中楊永杰早前曾住一晚劏房，感受到劏房地方狹窄，就連洗澡都不能舒適地進行，認為要加快興建公屋，盡快改善劏房戶生活。報名九龍中的還有民建聯李慧琼及譚香文。

立法會選舉詳盡參選名單：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

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