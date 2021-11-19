【市區重建】市建局擬制定樓宇維修規範減財政壓力　林鄭月娥：市建局工作有目共睹

▲ 林鄭月娥讚揚，市建局20年來推動逾70個更新活化項目。 （陳國峰攝）

市建局今晚舉行20周年活動，市建局行政總監韋志成指，市建局將循3個階段處理社區重建工作。行政長官林鄭月娥致辭時即指，市建局至今推行逾70個項目，提供約2.4萬個新建住宅單位，工作有目共睹。

韋志成致辭時指，如市建局要重建所有50年樓齡以上的舊樓，其賠償開支將高達4萬億元，所以有需要推動市場積極進行樓宇復修，以減低市建局財政負擔。

他又指，市建局未來有3個工作階段，首階段包括制定樓宇維修規範，推動推動私人參與樓宇復修，以減輕市建局財政壓力，同時積累土地和財政儲備，應付第二階段工作。

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第二階段的工作，則是為透過維修延長壽命的舊樓重建；第三階段工作，則是為第一階段處理的舊樓進行2次更新。

行政長官林鄭月娥致辭時就指，未來市區更新工作艱巨，本港樓齡達50年的私人樓宇有8600棟，「三無」大廈亦有5000多棟，需要加快重建。

她又讚揚，市建局20年來推動逾70個更新活化項目，提供約2.4萬個新建住宅單位。

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記者：陳梓蔚