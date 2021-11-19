  • 23°C
香港時間 : 20211119日 (週五) 21:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市區重建】市建局擬制定樓宇維修規範減財政壓力　林鄭月娥：市建局工作有目共睹

社會 20:32 2021/11/19

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

林鄭月娥讚揚，市建局20年來推動逾70個更新活化項目。 （陳國峰攝）

市建局今晚舉行20周年活動，市建局行政總監韋志成指，市建局將循3個階段處理社區重建工作。行政長官林鄭月娥致辭時即指，市建局至今推行逾70個項目，提供約2.4萬個新建住宅單位，工作有目共睹。

韋志成致辭時指，如市建局要重建所有50年樓齡以上的舊樓，其賠償開支將高達4萬億元，所以有需要推動市場積極進行樓宇復修，以減低市建局財政負擔。

他又指，市建局未來有3個工作階段，首階段包括制定樓宇維修規範，推動推動私人參與樓宇復修，以減輕市建局財政壓力，同時積累土地和財政儲備，應付第二階段工作。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

第二階段的工作，則是為透過維修延長壽命的舊樓重建；第三階段工作，則是為第一階段處理的舊樓進行2次更新。

行政長官林鄭月娥致辭時就指，未來市區更新工作艱巨，本港樓齡達50年的私人樓宇有8600棟，「三無」大廈亦有5000多棟，需要加快重建。

她又讚揚，市建局20年來推動逾70個更新活化項目，提供約2.4萬個新建住宅單位。 

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【九巴翻側】巴士上層男乘客遭拋出車外壓斃　專家解構巴士座位風險
今日 18:59
【九巴翻側】巴士上層男乘客遭拋出車外壓斃　專家解構巴士座位風險
【第三針疫苗】陳茂波接種第三劑科興　籲市民早日接種築保護屏障
今日 19:49
【第三針疫苗】陳茂波接種第三劑科興　籲市民早日接種築保護屏障
【致命意外】小蠔灣沙井意外1死3傷　渠署：副署長設督導小組徹查
今日 20:24
【致命意外】小蠔灣沙井意外1死3傷　渠署：副署長設督導小組徹查

你可能感興趣

【九巴翻側】巴士上層男乘客遭拋出車外壓斃　專家解構巴士座位風險
今日 18:59
【九巴翻側】巴士上層男乘客遭拋出車外壓斃　專家解構巴士座位風險
【第三針疫苗】陳茂波接種第三劑科興　籲市民早日接種築保護屏障
今日 19:49
【第三針疫苗】陳茂波接種第三劑科興　籲市民早日接種築保護屏障
【致命意外】小蠔灣沙井意外1死3傷　渠署：副署長設督導小組徹查
今日 20:24
【致命意外】小蠔灣沙井意外1死3傷　渠署：副署長設督導小組徹查
市建局 市區重建 市建局 香港 行政 林鄭月娥

最高瀏覽

【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
17:38 2021/11/18
【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
【罕見意外】北角有女子疑被大量衣服壓著　救護員到場證實不治
今日 09:54
【罕見意外】北角有女子疑被大量衣服壓著　救護員到場證實不治
【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓
今日 11:59
【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓