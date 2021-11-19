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【萬千星輝賀台慶】草蜢勁舞掀回憶　三子透露已入紙紅館

娛樂 22:11 2021/11/19

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

草蜢三子重組。（攝影：林宇翔）

《萬千星輝賀台慶》今晚（11月19日）在TVB電視城舉行，今年由汪明荃、鄭裕玲、鄧梓峰、林盛斌、黎芷珊、崔建邦、麥美恩、陳貝兒、陸浩明、馮盈盈、丁子朗、宋宛穎任司儀，並分成藝員隊及歌星隊比賽。

今晚TVB 55周年台慶，共有近200位藝人及歌手行紅地氈，其中多位女星的性感打扮成為焦點。另外，久違的「翡翠歌星賀台慶」環節亦重現。久未在TVB出現的草蜢，夥同多位後輩歌手，掀起首個高潮。

草蜢三子接受TOPick訪問時，蔡一傑笑言：「再返來TVB好親切，對上次是多年前跟Do姐在台慶唱《忘情森巴舞》，今次再回來，見到好多朋友、演員、歌手，好開心。」

（攝影：林宇翔）

問到是否為明年紅館騷熱身，三子賣關子：「希望是，我們已入了紙，未批，都好想做。」蔡一智指疫情前本來已安排不少地方巡迴，但都停了下來。蘇志威便說他們已準備好，只等疫情一過，便可再度開騷。

至於現時樂壇新血，蔡一智稱：「我會留意林奕匡，因歌手要慢慢浸，藝術細胞才會出來，他是比較成氣候，又可一手包辦創作，睇好他。」蔡一傑和蘇志威則看好欣宜。

三子已準備再開巡迴。（林宇翔攝）

記者：梁樂欣、陳淑霖

最新影片：曾志偉訪問

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