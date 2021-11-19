入境處及勞工處近日收到海外人士查詢，表示收到不明來歷電郵，通知已獲批准透過一個名為「Employment For Professionals Assessment Scheme」的計劃來港就業，並要求收件人提供個人資料及繳交費用。政府今日（19日）澄清，沒有推行過上述計劃，而入境處及勞工處亦從未簽發有關信件和製作上述申請表格文件，提醒收到類似可疑電郵的人士保持警惕，慎防詐騙。

有關電郵同時附有偽冒由入境處發出的批准信、偽稱由勞工處發出的確認信及製作的申請表格文件，以及僱傭合約。政府呼籲收到類似可疑電郵的人士不要提供任何個人資料及繳交任何費用。相關政府部門已就事件展開調查，並已轉介警方跟進。政府再次提醒公眾，如懷疑接獲的電郵涉嫌詐騙，應立即向警方舉報。

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責任編輯：蘇文軒