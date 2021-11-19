【萬千星輝賀台慶】李克勤再遇《聲夢》學員感觸　大讚炎明熹：前途一片光明

▲ 李克勤率《聲夢傳奇》學員合唱。（東星圖片）

《萬千星輝賀台慶》今晚（11月19日）在TVB電視城舉行，今年由汪明荃、鄭裕玲、鄧梓峰、林盛斌、黎芷珊、崔建邦、麥美恩、陳貝兒、陸浩明、馮盈盈、丁子朗、宋宛穎任司儀，並分成藝員隊及歌星隊比賽。

今晚台慶邀來不少男女歌手及樂隊演出，除有草蜢領多位後輩，亦有女歌手Gin Lee、AGA、泳兒、JW、連詩雅等演唱歷年《勁歌金曲》最受歡迎女歌手作品。

▲ 跟炎明熹合唱。（東星圖片）

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而壓軸歌手表演環節，就由李克勤擔任演出，克勤唱出《合久必婚》及《失魂記》，之後跟《聲夢傳奇》的冠軍炎明熹合唱《告別校園時》，最後再唱多位《聲夢》學員大合唱《紅日》。

克勤之後接受TOPick訪問，坦言沒見《聲夢》學員一段時間，感覺又新鮮又熟悉：「看著他們大，但今晚又已有分別，又著到很靚，他們都成才，自己好感觸。」

▲ 克勤未收《聲夢2》邀請。（攝影：林宇翔）

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克勤指已聽過炎明熹和烑焯菲新歌，也讚今晚Gigi好淡定：「其實她比賽時已好鎮靜，新歌我很喜歡，她好聰明，沒行洗腦歌路線，有格調，是好開始，她才16歲，一片光明，每個歌手都不用跟人比較，最重要給大家看到進步。」

《聲夢2》將舉行，克勤坦言未收邀請再做主理人：「有緣份就來，每一個工作都是緣份，甚至都可以叫《聲夢》學員去內地踢館，抱平常心，好好享受更大舞台。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

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