【環保展覽】慈濟環保共行館今起免費開放　將藝術融入環保免沉悶地接受資訊

▲ 慈濟環保共行館今正式開放。（梁偉榮攝）

慈航義校舊址化身「慈濟環保共行館」，今日起免費開放予觀眾，館內展出藝術家張瀚謙的互動水墨裝置作品《嘆息》，亦有木匠藝術家林池的木鯊魚大型裝置，冀市民感受過去逾半世紀碳排放增幅，喚起對環保覺醒。共同策展人亦盼將藝術元素融入環保，令受眾毋需沉悶地觀看說教式展覽。

迄立車公廟旁逾半世紀的慈航義校，曾轉作幼稚園，直至2000年停辦後由佛教濟基金會接管，前年起展開綠色修繕成「慈濟環保共行館」，今日起正式開放公眾參觀。館內設不同環保活動及展覽，包括開幕展《共知･共識･共行》，將環境研究數據以不同裝置和展品呈現，展示風災、水災、山林大火及人類破壞大自然留下的烙印。

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館內設有互動水墨裝置作品《嘆息》，由藝術家張瀚謙以12枝竹管組成竹林，每一枝竹管對應約6年碳排放數量，顔色越淺、溫度越熱等於碳排放越高，記錄過去63年大氣層中二氧化碳的增幅；若市民用手接觸竹管，掌心的溫度亦會令竹管的水墨顔色褪卻，寓意人類對大自然的干擾。

張瀚謙解釋，是次作品讓人猶如置身竹林，亦盼望大家聯想起工業污染，又欲藉環境數據轉化為新媒體藝術裝置，提出各種可預視的環境問題，提高市民的意識並共同解決問題。

館內也設有專題展覽《木末生風》，展出木匠藝術家林池的木藝作品，包括108條手造木鯊魚大型裝置、入榫木凳及木製收音機等，均使用颱風塌樹等被丟棄的木材製成。林池堅信樹木有生命，期望為被忽略的木料帶來新價值，亦藉此向公眾灌輸惜物價值；他亦會於共行館舉行工作坊，讓訪客試做木陀螺及手機座等。

共同策展人王文匯表示，以往已有很多以環保為主題的展覽，是次特意將藝術設計元素加入展覽，希望市民不用再沉悶地觀看說教式展覽及接受資訊；又冀將來共行館辦與藝術有聯繫的展覽，引進創作理念與環保有關的藝術家。

800萬元翻新 環保建材修繕

共行館以800萬完成內外修繕，施工時也貫徹綠色環保原則，希望傳遞清淨在源頭理念。共行館所有修繕材料均為環保建材，包括以生長周期較短的環保竹料，取代木材作地板、門、窗框及樓梯等；亦使用不少由回收廢物製成的建材，如由膠樽及牛奶瓶製成的環保塑木，及由廢棄紙飯盒的防水膠膜製成的磚等。

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建築師陳翠兒表示，整個工程以綠色建築及親自然設計為基礎概念，採用自然光及通風設計，務求減少使用冷氣等，並將窗外景色引入室內。而全場地牆磚也是由發展商捐出，為其他建築項目剩餘的物資，希望貫徹從源頭減廢。

共行館頂部亦裝有太陽能發電板，能供應共行館所需電力；另有雨水收集系統為共行館灌溉及部分日常清潔提供水資源。

慈濟香港執行長施頌鈴希望，透過共行館提升市民對環保的醒覺，並帶來行動上的改變，同時亦期望傳遞「清淨在源頭」及「垃圾只是放錯地方的資源，可以是都市的礦產」等理念。

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記者：黃小冰