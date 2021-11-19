【強制檢測】港威酒店等6地方納入強檢　沙田明愛樂群學校爆流感個案

▲ 港威酒店。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處7個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。



因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有一個指明地方被納入強制檢測公告。此外，因應早前3宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處5個指明地方的人士需要再次進行檢測。

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何在2021年11月13日上午11時至下午1時期間，曾身處香港新界元朗康樂路19號鈞德樓2樓F及G室元福X光化驗中心的人士，須於2021年11月21日或之前接受檢測。

屬再次檢測的指明地方

任何在2021年10月19日至11月9日期間，曾身處香港九龍尖沙咀廣東道13號海港城香港港威酒店超過兩小時的人士，須於2021年11月21日或之前接受檢測。

任何在2021年10月21日至11月9日期間，曾身處香港新界大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城的人士，須於 2021年11月21日或之前接受檢測。

任何在2021年10月31日下午5時至下午7時期間，曾身處香港九龍大角咀海景街46號地下Corner Stop Bar 的人士，須於2021年11月21日或之前接受檢測。

任何在2021年10月31日下午6時至下午8時期間，曾身處香港九龍大角咀海輝道11號奧海城一期106號鋪居食屋「和民」的人士，須於2021年11月21日或之前接受檢測。

任何在2021年11月9日中午12時至下午4時期間，曾身處香港九龍大角咀海庭道18號奧海城二期地下G1及G10號鋪Market Place by Jasons的人士，須於2021年11月21日或之前接 受檢測。

另外，由於一間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。

任何在2021年11月6日至11月19日期間，曾身處香港新界沙田穗禾路31號明愛樂群學校超過2小時的人士，須於2021年11月21日或之前接受檢測。

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責任編輯：蘇文軒