  • 23°C
香港時間 : 20211119日 (週五) 23:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】港威酒店等6地方納入強檢　沙田明愛樂群學校爆流感個案

社會 22:50 2021/11/19

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

港威酒店。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處7個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有一個指明地方被納入強制檢測公告。此外，因應早前3宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處5個指明地方的人士需要再次進行檢測。

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

  • 任何在2021年11月13日上午11時至下午1時期間，曾身處香港新界元朗康樂路19號鈞德樓2樓F及G室元福X光化驗中心的人士，須於2021年11月21日或之前接受檢測。

屬再次檢測的指明地方

  • 任何在2021年10月19日至11月9日期間，曾身處香港九龍尖沙咀廣東道13號海港城香港港威酒店超過兩小時的人士，須於2021年11月21日或之前接受檢測。
  • 任何在2021年10月21日至11月9日期間，曾身處香港新界大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城的人士，須於 2021年11月21日或之前接受檢測。
  • 任何在2021年10月31日下午5時至下午7時期間，曾身處香港九龍大角咀海景街46號地下Corner Stop Bar 的人士，須於2021年11月21日或之前接受檢測。
  • 任何在2021年10月31日下午6時至下午8時期間，曾身處香港九龍大角咀海輝道11號奧海城一期106號鋪居食屋「和民」的人士，須於2021年11月21日或之前接受檢測。
  • 任何在2021年11月9日中午12時至下午4時期間，曾身處香港九龍大角咀海庭道18號奧海城二期地下G1及G10號鋪Market Place by Jasons的人士，須於2021年11月21日或之前接 受檢測。

另外，由於一間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。

  • 任何在2021年11月6日至11月19日期間，曾身處香港新界沙田穗禾路31號明愛樂群學校超過2小時的人士，須於2021年11月21日或之前接受檢測。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【第三針疫苗】陳茂波接種第三劑科興　籲市民早日接種築保護屏障
今日 19:49
【第三針疫苗】陳茂波接種第三劑科興　籲市民早日接種築保護屏障
【市區重建】市建局擬制定樓宇維修規範減財政壓力　林鄭月娥：市建局工作有目共睹
今日 20:32
【市區重建】市建局擬制定樓宇維修規範減財政壓力　林鄭月娥：市建局工作有目共睹
【詐騙電郵】不明​電郵假冒入境處勞工處批准來港就業　政府籲海外人士提高警覺
今日 22:04
【詐騙電郵】不明​電郵假冒入境處勞工處批准來港就業　政府籲海外人士提高警覺

你可能感興趣

【第三針疫苗】陳茂波接種第三劑科興　籲市民早日接種築保護屏障
今日 19:49
【第三針疫苗】陳茂波接種第三劑科興　籲市民早日接種築保護屏障
【市區重建】市建局擬制定樓宇維修規範減財政壓力　林鄭月娥：市建局工作有目共睹
今日 20:32
【市區重建】市建局擬制定樓宇維修規範減財政壓力　林鄭月娥：市建局工作有目共睹
【詐騙電郵】不明​電郵假冒入境處勞工處批准來港就業　政府籲海外人士提高警覺
今日 22:04
【詐騙電郵】不明​電郵假冒入境處勞工處批准來港就業　政府籲海外人士提高警覺
新界 九龍 大嶼山 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 奧海城 Olympian City 流感 海港城

最高瀏覽

【罕見意外】北角有女子疑被大量衣服壓著　救護員到場證實不治
今日 09:54
【罕見意外】北角有女子疑被大量衣服壓著　救護員到場證實不治
【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓
今日 11:59
【公屋爭議】新移民媽拍片介紹海景2房公屋　激嬲網民斥廚房違規：等房署收樓
【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝
17:38 2021/11/18
【女人自強】張柏芝罕曬母子照Lucas暴風成長　單親媽心聲︰是我用青春換來的寶貝