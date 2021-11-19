陳學鋒為爭港島西選票走進離島　「馬拉松式」拉票15.5小時

▲ 陳學鋒到長洲拉票。（陳學鋒 Facebook）

立法會選舉本月19日舉行，各政黨積極備戰，地區直選候選人更是頻頻落區拉票。其中出戰港島西地區直選的民建聯陳學鋒更於過去兩天走進長洲及離島其他地區，爭取離島區選民的支持，務求不會漏掉任何一張選票。

陳學鋒周三晚上已聯同競選團隊到長洲碼頭擺街站。翌日清晨5時，碼頭再次出現他的身影。從其社交網站影片可見，天尚未光，他已摸黑立起易拉架，向碼頭的市民揮手及聊天。他表示，長洲很多街坊需要乘搭早班船到市區上班，每天均早出晚歸，影響生活質素，希望政府可以擴大交通費資助計劃，減輕就業人士的交通負擔。他亦提到，長洲是一個「特別的社區」，自成一角，凝聚力亦好強，又稱長洲資訊人傳人的速度往往比網上傳得更快。

▲ 陳學鋒到長洲拉票。（陳學鋒 Facebook）

走入長洲尚未足夠，陳學鋒昨日更來了一場「離島馬拉松」。他昨日中午離開長洲後，便再搭船到梅窩探望街坊，之後再到貝澳及東涌，在離島留足15.5小時。他自己也說，昨天是「參選以來最充實的一天」。

同樣出戰香港島西地區直選的，尚有新民黨葉劉淑儀，以及離島區議員方龍飛。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS