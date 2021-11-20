【封區檢測】跑馬地滙文樓約130名居民接受檢測　沒有發現確診個案

▲ 跑馬地滙文樓約130名居民接受檢測，沒有發現確診個案。(黃傑偉攝)

港府昨晚7時半起圍封跑馬地山村道50-52號滙文樓，稱一名31歲外傭初步確診，涉及L452R變異病毒株，其所居住的跑馬地山村道50-52號滙文樓被列入限制與檢測宣告。政府今日（20日）上午約7時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。



政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨晚11時前接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及及新冠肺炎病毒檢測。截至昨晚約11時，約130名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約50戶，當中約5戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約8時45分完結。

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責任編輯：李榮忠