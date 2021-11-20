【萬千星輝賀台慶】「六合彩女神」奪台慶38萬元大獎　李芷晴中大修讀藝術選港姐入行【多圖】

▲ 「六合彩女神」李芷晴奪得奪38萬元台慶大獎。

《萬千星輝賀台慶2021》在昨晚（11月19日）於TVB電視城舉行，今年送出38萬元的大獎的獎品包括理財存款及黃金十両，結果由港姐出身，有「六合彩女神」之稱的李芷晴（Stephanie）奪得。

在台慶結束當晚即接受TOPick訪問的李芷晴，仍然難掩興奮心情稱：「暫時都仲係好驚喜呀，無諗過會咁幸運，平時都唔算太多抽獎運，所以真係覺得好唔真實。」

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李芷晴表示，當時知道自己可以玩抽獎遊戲時已經好緊張：「但係都真係冇諗過係自己。」

至於將如何運用這筆獎金，她暫未有詳細計劃，但慷慨稱，想親友分享：「想同大家分享依份喜悅，應該會同身邊嘅同事朋友平時好照顧我嘅人分享，同埋仲有屋企人，可能請咗屋企人食餐飯先。」

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中大修讀藝術系

現年28歲的Stephanie畢業於香港中文大學藝術系，2018年李芷晴參加《2018年度香港小姐競選》並晉級12強，之後入讀短期TVB藝員訓練班，其後入行發展演藝事業。當中曾主持過六合彩，因為樣子甜美受注意而被封「六合彩女神」。

另外，她在處境劇《愛‧回家之開心速遞》曾演多個不同角色，分別演過婚紗模特兒、無名的大學生，以及島大學生Fanny等，當中島大學生Fanny此角色幾乎與朱凌凌（朱凌凌飾）成為一對。

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出眾身段成宅男女神

後來，她在劇中被派演威龍百貨售貨員Elaine為觀眾認識，並以此成為《愛‧回家之開心速遞》常駐角色。

同時，李芷晴因為驕人的身材而為宅男所注意。早前在《明星運動會》內，雖然穿密實的運動衫參加射箭比賽，但做出拉弓動作時，仍然把美好的身段展現，引起不少網民討論。近期，她在《醫醫，我不想再病了》演短劇，穿運動裝也是把身體的玲瓏表露，引起宅男注意。

其實Stephanie亦一向十分大方，在個人IG不時上載不少泳照，大派福利。

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記者：梁樂欣