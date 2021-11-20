【科興疫苗】劉宇隆料放寬接種年齡後中學生接種率可推高到8至9成　有助恢復全日面授課

▲ 劉宇隆料放寬接種年齡後中學生接種率可推高到8至9成，有助恢復全日面授課。（資料圖片）

衞生防護中心轄下2個科學委員會建議，先為12至17歲人士打科興，而2針與成年人一樣，均相隔至少28日接種，其後才逐步推展至較年幼群組。（詳情即看：【下一頁】）疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在一個電台節目認為，相關安排是順應民意，預料反應不錯，有助恢復全日面授課程。

劉宇隆表示，香港疫情穩定，有條件逐步推展有關安排，又指內地上月已開始為小學生接種科興疫苗，他個人估計內地可能於年底或明年初已為小學生完成接種，之後再擴展至較年幼群組，本港可參考有關接種經驗，可先開放予12至17歲中學生接種科興，預計明年初推展至小學，相隔兩、三個月後，再安排幼童接種。他強調，在內地、印尼、智利等地，3至11歲年齡組別已經接種了超過600萬劑科興疫苗，有足夠的安全訊號。

他認為目前中學生疫苗接種率維持在7成，遇到樽頸位，不少中學生及家長都希望當局盡快放寬科興疫苗的接種年齡，相信有關措施有機會把中學生接種率推高達8成、9成以上，有助更多學校恢復全日面授課堂。另外，劉宇隆指根據本港已為120名中學生接種三劑科興疫苗的研究經驗，發現他們打三針科興後，抗體濃度基本上接近接種阿斯利康、甚至復必泰疫苗後的反應。他又表示港大正研究青少年透過皮內注射科興疫苗的保護力，會安排中學生及3至11歲幼童皮內注射科興疫苗，每個年齡群組有數十人，審視科興疫苗透過不同注射方式，抗體水平有否顯著分別，會爭取明年第一季得出初步數據，提供政府及社會參考。

政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在同一電台節目表示，任何人若接種科興疫苗，要打三針才是完成接種。被問到通關問題，許樹昌認為雖然香港目前在防疫上做得好，但不代表通關沒有風險，本港必須推高接種率才可以通關。惟他暫時沒有收到消息，本港何時會與內地通關，亦不知道何時會召開第二次兩地專家對接會議。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠