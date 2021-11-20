【港鐵MMA】疑因大聲講電話起爭執　2名女子港鐵車廂內互摑扯頭髮

▲ 2名女子港鐵車廂內互摑扯頭髮。

2名女子於港鐵內大打出手！網上近日流傳一條影片，2名女子疑似因為其中一方講電話太大聲，而被另一方指責，發生口角繼而動武。期間雙方互摑、拉扯頭髮，扭作一團。

網上流傳的影片長達1分鐘，可見2名女子分別穿著綠色外套及粉紅色上衣。雙方互相掌摑對方，拉扯頭髮，期間導致粉紅色上衣女子的口罩鬆脫。雙方拉扯頭髮糾纏的同時，還聽到有人大聲用粗口鬧對方，及指對方「癲狗」，及命令「放手」。不過二人仍然互相掌摑至「啪啪聲」，並糾纏20多秒。最終經旁人勸阻，上前分開二人。

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不過分開後，粉紅色上衣女子繼續表示不滿，指：「我話你講電話好大聲，我叫你細聲啲」，有勸架的女乘客則表示「唔好再講喇」。

事件引起網民熱議，有部份人也留言認同搭車時大聲講電話令人討厭，「最討厭啲人喺車度開大個電話來聽歌」、「其實係公眾場所講電話，睇片大聲係非常自私和缺德，無家教的行為」，亦有人指：「咁遲都無人幫手分開佢哋。」

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片段未有顯示拍攝時間，港鐵表示，車站並沒有相關事件記錄，亦沒有收到乘客求助，但呼籲乘客為己為人，保持舒適乘車環境，不要作出任何有可能滋擾其他乘客行為；若乘客遇到類似情況，可聯絡車站職員，以便適切跟進。

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責任編輯：羅嘉欣