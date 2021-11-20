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【科興疫苗】政府批准科興疫苗接種年齡下限至3歲　12至17歲青少年優先接種

社會 11:06 2021/11/20

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

政府批准科興疫苗接種年齡下限至3歲。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始已批准科興疫苗的適用年齡至涵蓋3至17歲人士，並同意按衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團的建議，優先安排科興疫苗給12至17歲青少年接種，並在稍後階段擴展至較低年齡組別的兒童。

2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會早前檢視科興就降低疫苗接種年齡下限至3歲所提交的申請和相關臨床研究數據後，建議食衞局局長批准相關申請。同時，顧問專家委員會建議將有關資料交由聯合科學委員會審視，以助釐定接種科興疫苗的優先組別。

聯合科學委員會聯同專家顧問團已於昨日（19日）舉行會議，審視有關降低科興疫苗接種年齡下限的資料，以釐定接種該疫苗的優先組別。經審視本地情況以及外地所累積的現實世界經驗，聯合科學委員會聯同專家顧問團建議優先安排科興疫苗給12至17歲青少年接種，並期望在稍後階段擴展至較低年齡組別的兒童。

影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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