【香港體壇】楊德強指政治從來都不應帶到運動　要視乎情境並非單看字眼本身

▲ 楊德強指政治從來都不應帶到運動，要視乎情境並非單看字眼本身。（資料圖片）

近日一些香港大型體育盛事都開始復辦。體育專員楊德強在一個電台節目表示，政治信息從來都不應該帶入運動比賽，這是國際奧運會的重要原則，本港的體育總會亦重申此做法，冀運動歸運動，希望大家帶著體育精神參與。他指政治元素難以一概而論如何定義，視乎有關人士動機、宣示的訊息，如有需要會徵詢執法部門，但球場上經常聽到「加油」這個字眼，沒有問題。不過，亦要視乎當時的情境，因此並非單看字眼本身，視乎有無人想將政治信息帶入運動場地。

不過，香港國際七人欖球賽再延期至明年11月舉行，楊德強指短期內復辦有難度，欖球涉及較多身體接觸，加上歐洲多國疫情升溫，認同應採取更嚴格防疫措施。他又指，若要舉辦賽事或須採取閉環管理，但始終參與人數衆多，處理上會更複雜，至於明年會否順利舉行七人欖球賽要視乎疫情發展，但毋須擔心賽事會永遠取消。

另外，楊德強指興建啟德體育園工程尚算順利，但承認疫情下有很大挑戰，正努力追趕進度，期望能於2023年底完工。而重建香港大球場的工程，當局目前正進行技術可行性研究，預計2022年至23年初完成，啟德體育園啓用後就可以啟動改建大球場。大球場改建後大型項目如國際七人欖球賽等，將會改在啟德體育園進行，其他本地賽事、國際觀衆較少的賽事則會在大球場、旺角麥花臣體育館、將軍澳運動場舉行。

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責任編輯：李榮忠