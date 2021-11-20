【校園意外】小學女生抱打不平踢男生下體一腳　導致睪丸被切除需賠償17萬

▲ 內地一名男童遭女同學踢下體導致睪丸需被切除。

有時候小朋友的無情力可造成意外。內地一名小學女生誤以為同學被欺負，於是出頭抱不平，一腳踢向男同學的下體，結果男童傷勢嚴重至需要將睪丸切除，被評為七級傷殘。雙方家長因賠償問題未能達成共識而鬧上法庭，最終女童家長需向對方賠償14萬人民幣（約17萬港元）。

誤會男生欺負女同學

綜合內媒報道，事發於去年，湖南常德市一所小學的一名男童，午飯後在學校內的小賣部買零食時，與女同學追逐嬉戲，另一名女生見狀，誤以為男生在欺負女同學，遂跑到他面前，朝對方下體踢了一腳。

當時男生痛得跪到地上，隨後因無異常，便返回課室繼續上課。不過幾日後，男童下體傷勢越來越嚴重，左邊睪丸紅腫，家人帶他到醫院求醫後，需在當日進行睪丸切除手術。事後男童被鑑定為七級傷殘。

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未能就賠償達成共識

男童家人對事件感到憤怒，要求女同學家屬賠償，惟雙方未能達成共識，於是男童家人告上法庭。近日法院對事件作出判決，認為女童的行為對男童已造成傷害，其監獲人應付上責任；而學校在事件中，教育和處理不足，因此亦有責任。

另外，法官指男童家人未有及時注意到兒子受傷，也需負部分責任，最後宣判女童家人需向男生賠償14萬元（約17萬港元），保險公司代校方賠償14萬元（約17萬港元），而學校需支付鑑定費912元（約1,110元港元）。

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責任編輯：王明芳