【新冠肺炎】今增3宗輸入個案　全帶L452R變種病毒

▲ （梁偉榮攝。）

衞生防護中心今日（20日）新增3宗輸入個案，至今本港個案累計12,400宗（包括12,399宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及兩男一女，年齡介乎31至62歲，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。其中個案12,403於竹篙灣檢疫中心完成強制檢疫後，於社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈陽性。其餘兩人在檢疫期間確診。

詳情如下：

第12,403宗：31歲女，外籍家庭傭工，無病徵，住跑馬地山村道 50-52號滙文樓，10月23日從菲律賓經航班5J272抵港，今年7月23日在菲律賓接種一劑强生疫苗

第12,404宗：62歲男，11月17日發病，住荃灣香港遠東絲麗酒店，11月10日從加拿大經航班AC007抵港，今年4月29日及5月25日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12,405宗：48歲男，無病徵，住赤鱲角富豪機場酒店，11月6日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083 抵港，今年5月18日及7月25日在巴基斯坦接種兩劑阿斯利康疫苗

食物及衞生局局長陳肇始已批准科興疫苗的適用年齡至涵蓋3至17歲人士，並同意按衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團的建議，優先安排科興疫苗給12至17歲青少年接種，並在稍後階段擴展至較低年齡組別的兒童。詳情即看：【下一頁】

跑馬地滙文樓約130名居民接受檢測，沒有發現確診個案。詳情即看：【下一頁】

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記者：李榮忠