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【萬千星輝賀台慶】曾志偉稱汪明荃為TVB靈魂　阿姐獲服務大獎勉勵後輩：依家係好機會

娛樂 12:35 2021/11/20

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《萬千星輝賀台慶2021》在昨晚（11月19日）於TVB電視城舉行，節目尾聲由曾志偉以總經理（節目內容營運）身份宣布，阿姐汪明荃獲「TVB 50周年金禧服務大獎」。

曾志偉稱汪阿姐是TVB的寶：「多年來是TVB靈魂，50年無間斷為TVB服務，每次台慶開騷第一把聲就係佢，我哋嘅領軍人物汪明荃。」

最新影片推介：曾志偉專訪

視TVB為屋企

阿姐從TVB主席許濤手上接過獎後，表示對獲獎表示感到驚喜：「多謝公司一直畀機會我，冇機會即使有舞台都冇人會知，多謝觀眾對我咁多年嘅支持和鞭策。」

事後汪明荃接受TOPick訪問，對於今晚獲頒「金禧服務大獎」，坦言事前不知情，同時稱：「TVB邁向55年，我係呢間公司都做咗50年，成日都有人問我點解你一份工可以做咁耐？我就話因為我唔係當呢度打工，係當自己屋企，如果係你自己屋企，你就會唔捨得離開。」

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鼓勵新人把握機會

汪阿姐指，感到今晚台慶很熱鬧：「覺得夠齊心，可以睇到大家同事，尤其係新人，佢地對呢間公司可能都唔係太熟悉，但見到個個都好想做好一件事，呢樣嘢係最緊要。」

所以阿姐說：「如果真係有理想嘅話，依家係有一個好好嘅機會，我哋友台（ViuTV）都捧好多新人，我哋TVB新方向都係鼓勵新人，如果真係有理想入行，準備多啲，係有大把機會。」

不過，阿姐表示自己暫時未有打算演劇。

TVB當家花旦

現年74歲的汪明荃在1966年入讀麗的映聲第一期藝員訓練班而入行，在1971年轉投TVB。在70年代起，憑主演劇集《書劍恩仇錄》、《家變》、《倚天屠龍記》、《京華春夢》、《千王之王》、《萬水千山總是情》等奠定當家花旦地位。

另外，分別憑《婚前昏後》和《我的野蠻奶奶》兩度奪萬千星輝頒獎典禮最佳女主角獎。

（左起）許濤、汪明荃、曾志偉。（陳詠琪 攝）

除演戲外，汪明荃同時也是歌星及參與司儀工作，她主唱《京華春夢》、《萬水千山總是情》、《千王之王》劇集主題曲紅極一時。另外，她也是當年TVB皇牌節目《歡樂今宵》的台柱之一。

因為輩份高，汪明荃亦成為TVB藝人的代表人物，在2017年《萬千星輝賀台慶》上，她公開直斥TVB有「山頭主義」，呼籲TVB眾人要團結，當時即引來網上討論。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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