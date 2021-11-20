【大型賽事】單車節今日起接受登記　一文看清登記步驟

▲ 單車節今日起接受報名，一文看清報名步驟。（資料圖片）

香港旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，即日起至本月30日接受登記，若登記人數超過活動上限3,000人，則會進行抽籤，結果下月5日公布。 香港單車節實體活動將於明年1月16日舉辦，並首次踩上港珠澳大橋香港段，活動設有26公里及48公里組別。參加者將可在這條全球最長的橋隧組合跨海通道馳騁，欣賞沿路 獨有景色。

參加資格：

16歲至70歲

於2015年至2018年其中一屆「香港單車節」中，成功完成30公里或以上組別

活動前14日（即2022年1月2日或之前）完成接種港府認可新冠疫苗

活動前48小時內接受大會安排核酸檢測，並取得陰性結果

報名費用：

參與組別 報名費用 48 公里組 750 港元 26 公里組 500 港元

登記步驟：登記網頁

▲ （旅發局提供）

▲ （旅發局提供）

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責任編輯：李榮忠