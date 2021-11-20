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【大型賽事】單車節今日起接受登記　一文看清登記步驟

社會 12:40 2021/11/20

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

單車節今日起接受報名，一文看清報名步驟。（資料圖片）

香港旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，即日起至本月30日接受登記，若登記人數超過活動上限3,000人，則會進行抽籤，結果下月5日公布。 香港單車節實體活動將於明年1月16日舉辦，並首次踩上港珠澳大橋香港段，活動設有26公里及48公里組別。參加者將可在這條全球最長的橋隧組合跨海通道馳騁，欣賞沿路 獨有景色。

參加資格：

  • 16歲至70歲
  • 於2015年至2018年其中一屆「香港單車節」中，成功完成30公里或以上組別
  • 活動前14日（即2022年1月2日或之前）完成接種港府認可新冠疫苗
  • 活動前48小時內接受大會安排核酸檢測，並取得陰性結果

報名費用：

參與組別 報名費用
48 公里組 750 港元
26 公里組 500 港元

登記步驟：登記網頁

（旅發局提供）

（旅發局提供）

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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