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【換命真相】大結局劇情大反轉　朱敏瀚劉佩玥新造型曝光暗藏玄機【內含劇透】

娛樂 14:00 2021/11/20

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《換命真相》

由譚俊彥、鄧佩儀主演的TVB台慶劇《換命真相》在前晚周四（11月19日）晚播出的24集劇情講Hailey（鄧佩儀飾）與時光（譚俊彥飾）經過多集的兜轉彼後，終極大團圓兼發生關係。

但另一方面，Hailey、家純（蔣家旻飾）及紫山（劉佩玥飾）卻在後山找到筱筱（陳庭欣飾）埋藏的康永仁（林韋辰飾）犯罪證據，由此招致殺身之禍。Hailey身陷險境！到底與時光難得重逢的Hailey能否扭轉命運避過一死？

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在明晚（11月21日）播出的大結局講時光與廉署合作使計引導永亮背叛永仁，成功令永亮疑神疑鬼。永亮懷疑永仁會將自己滅口，暗中錄下永仁買兇殺人的罪證，意欲先下手為強令永仁永不翻身。

永亮找來黑道中人火燒維利大廈，竟被仲琪意外撞破，更拍下永亮的犯罪證據，永亮殺心頓起，將仲琪困於維利大廈。

時光趕至，維利大廈火光熊熊，仲琪身陷險境。永仁失去理性，恐嚇將殺掉時光身邊所有人，時光為保護所愛，決定犧牲自己，與永仁同歸於盡……

在大結局內，除壞人會得到應得報應，無辜人士亦會因「蝴蝶效應」受牽連，到底誰又會是穿越下的犧牲者？

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結局劇情大反轉

據劇組發布的結局篇宣傳照，有兩個角色造型上出現了極大變化，分別是寶劍（朱敏瀚飾）及紫山，二人的毒男Look及賢慧Look與之前角色設定大相逕庭。

除穿越外，結局劇情將出現更大反轉，掌握該個大反轉的關鍵人物，則為寶劍和紫山其中一人！

另一張暗藏玄機的宣傳照，則是年紀看似成熟了的Hailey與Nic對望，Hailey跟前還站著一名男童，到底這名男童是誰人的兒子，一切等結局自有分曉。

演員開Live互動

由於《換命真相》眾演員已成為好友，所以在明晚，譚俊彥、張頴康、朱敏瀚、劉佩玥、蔣家旻、林凱恩及丘梓謙等已相約打邊爐睇結局，眾人並會在開餐前於各自的社交網平台開Live，與網民分享拍攝趣事，更大談對「蝴蝶效應」及「穿越時空」等看法。

據知，鄧佩儀因為工作未能參與結局飯，但仍積極配合希望能透過Live與觀眾以及一眾拍檔互動。

撰文 : TOPick柴犬出動

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