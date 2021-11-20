【星二代】呂良偉20歲愛兒樣貌憨厚老實　疑暗戀甄子丹女兒慘被請食檸檬

▲ 呂良偉20歲愛兒呂善揚身形圓潤，有傳一直暗戀甄子丹愛女甄濟如。

現年64歲的呂良偉和太太楊小娟育有一子呂善揚，兒子早年被送到英國讀書，久未露面。不過受疫情影響，呂善揚近日返港與家人慶祝生日，20歲的他仍然保持小時候的圓潤身形。有傳呂善揚一直暗戀青梅竹馬、甄子丹愛女甄濟如，但慘被「未來外父」請食檸檬！

▲ 呂善揚日前慶祝20歲生日。（影片截圖）

由細到大身形圓潤

自小在鎂光燈下成長的呂善揚原本在英國劍橋讀書，但受疫情影響早前已返港。日前媽媽楊小娟為愛兒慶祝20歲生日，邀請珠寶設計師好友及其女兒出席聚會。慶生照中的呂善揚樣貌憨厚老實，身形圓潤，似乎未有繼承父母的優良基因。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

呂善揚自小身材偏胖，為了兒子的健康著想，楊小娟一直鼓勵他減肥，兩母子更不時一起做運動，不過效果似乎不太理想。而呂良偉一家與甄子丹一家向來感情要好，兩家人經常私下聚會，又不時一起去旅行。

最新影片：秋冬滋潤推介桂花蜜山藥糕 中醫：淮山可健脾補腎止瀉潤膚

慘被甄子丹請食檸檬

呂善揚與甄子丹愛女甄濟如Jasmine年紀相若，相當投契。楊小娟曾大爆兒子十分聽Jasmine話，而呂良偉亦大讚Jasmine多才多藝，似乎對這位「未來媳婦」相當滿意。不過「宇宙最強未來外父」甄子丹卻曾在內地綜藝節目，對這門「親事」有意見：

呂哥，我萬萬沒想到我把你當兄弟，你卻把我當親家？下一代的事，我們怎麼能做主呢？

▲ Jasmine遺傳父母靚基因，樣貌和身材同樣出眾。（IG圖片）

甄子丹和太太汪詩詩的愛女Jasmine今年17歲，她不但遺傳了父母的靚基因，樣子清純甜美，身材也一樣出眾。Jasmine自小學習鋼琴、唱歌和跳舞，又不時跟父母出席活動，可謂見慣大場面。不少網民認為呂善揚和Jasmine外形不合襯，而Jasmine早前在IG大曬捧著99朵玫瑰的獨照，似乎不乏追求者。

點擊大圖睇更多Jasmine靚相：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳