【無牌燒烤場】警方突擊巡查九華徑無牌燒烤場　票控82名食客拘17名職員

▲ 警方在九華徑附近提醒市民切勿光顧無牌燒烤場。（網上圖片）

荔景九華徑燒烤場無牌經營多年，因鄰近市區深受歡迎，惟附近居民長期燒烤場的嘈音及氣味所擾，政府部門甚至在附近懸掛「切勿光顧九華徑無牌燒烤場！違者將被檢控」警告橫額，但情況未見改善。警方昨日（19日）晚上與食環署採取聯合突擊行動，在美孚九華徑打擊兩所涉及無牌經營食物業的燒烤場，及就餐飲業務處所《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的規定和指示執法。

行動中，警方以涉嫌「欺詐」及「無牌管有無線電通訊器具」拘捕17名燒烤場負責人及職員；食環署同時以涉嫌「無牌經營食物業」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」拘捕2名燒烤場負責人。人員並向違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的82名食客發出定額罰款通知書。該17名燒烤場負責人及職員已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

警方亦向場內涉嫌觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的727名食客發出警告，同時於附近一帶發出了18張交通定額告票通知書，並拖走一輛對道路造成嚴重阻塞的私家車。

警方表示涉事無牌燒烤場位於九華徑，該等燒烤場並沒有相關食肆、製造食物及消防等牌照，而在疫情嚴峻期間亦罔顧防疫規定，對公眾健康及安全造成一定風險。而燒烤場經營時所發出的燒烤氣味及噪音嚴重影響附近居民，同時亦導致附近一帶交通造成嚴重阻礙。

警方指由一月至今，除定期巡查外，警方聯同食環署對上址無牌燒烤場共進行了4次執法行動，向該燒烤場負責人提出檢控，同時亦向違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的相關人士作出檢控。



警方呼籲巿民切勿光顧無牌燒烤場所, 違者可被票控違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。另外，根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物業即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁6個月。此外，使用「假安心出行」或相關餐飲業務告示會干犯《刑事罪行條例》「使用虛假文書」罪行，違者最高可處監禁14年。

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責任編輯：李榮忠